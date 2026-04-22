Pogledao sam biografski film o Michaelu Jacksonu: Koncertni dijelovi su odlični, ali sve ostalo je 'Bad, bad, really really bad'

Michael Jackson je neosporno kralj popa, najveći svih vremena, čovjek koji je prodao nevjerojatnih 70 milijuna primjeraka jednog albuma, čiji će nas hitovi sve nadživjeti. Ako ste, kao i ja, odrastali u 80-im godinama prošlog stoljeća, odrasli ste i uz njegove hitove i sigurno ste isto jedva čekali njegovu biografiju.

Nažalost, nismo dobili odličan biografski film poput "Better Man" o Robbieju Williamsu, ali nismo dobili ni susramlje, poput "One Love" o Bobu Marleyu. Film "Michael" režirao je Antoine Fuqua, poznat po akcijskim spektaklima kao što su "Dan obuke" i "Pravednik", a producent je Graham King, koji stoji iza "Bohemian Rhapsody". Kako su dobro napisali u recenziji u Guardianu, u filmu možemo vidjeti, ljamu, majmuna, zmiju, žirafu, ali ne i slona u sobi. Odraslog Michaela glumi njegov nećak, 29-godišnji Jaafar Jackson, sin Jermainea Jacksona, dok je u početnom dijelu, kada pratimo karijeru grupe Jackson 5, malog Michaela utjelovio Juliano Valdi. U oba životna perioda Michael je prikazan je kao anđeo na Zemlji, bez ikakve mane, dok je njegov otac Joe Jackson (neprepoznatljivi Colman Domingo) poput vraga. Michael se ni u jednom trenutku u filmu ne naljuti, sve je veselo i divno, igra se sa životinjama, posjećuje bolesnu djecu, čita Petra Pana, "slona u sobi" nema, a svi znamo što se poslije otkrilo o njegovu privatnom životu. No zanimljivo je da je u prvoj verziji filma trebala ići priča o optužbama za napastovanje.

Čak je i snimljen dio u kojem je rekreiran Michaelov ranč Neverland, no tek prije završne montaže oni koji vode Michaelovu ostavštinu, koja stoji iza filma, ustanovili su da u ugovoru koji je potpisan 1993. s obitelji dječaka Jordana Chandlera stoji da se njegovo ime ne smije spominjati u budućim knjigama ili filmovima o Michaelovu životu. Zbog toga su izbacili cijeli taj dio, a film završava Michaelovim legendarnim nastupom na stadionu Wembley u Londonu tijekom turneje "Bad", no uz znakovitu poruku na kraju "Njegova priča se nastavlja". Još nije potvrđeno hoće li biti drugog dijela, no ako do njega dođe, on sigurno neće moći biti ovakav "La La Land" kao prvi film jer je Michael u 90-ima krenuo na "mračnu stranu" i osim optužbi za zlostavljanje borio se i s unutarnjim demonima, a najviše s ovisnosti o tabletama protiv bolova, koja ga je na kraju i odvela u smrt.

Kada je objavljeno da film producira Graham King, bilo je jasno da ćemo dobiti slično klišeizirano djelo kao što je "Bohemian Rhapsody". I ovdje gledamo red Michaelovih legendarnih izvedbi i red priče iz života. Što se tiče koncertnih dijelova, to je napravljeno doista spektakularno i tu se vodilo računa o najsitnijim detaljima. Recimo, u dijelu filma koji prikazuje kako se snimao spot za hit "Thriller", koji je režirao John Landis, vidimo originalnu lokaciju na Pacific Avenue u Los Angelesu. Jaafar Jackson pune se dvije godine pripremao za ulogu svog strica, no svejedno je fascinantno vidjeti kako je odlično skinuo Michaelove plesne pokrete, gestikulaciju i izraz lica, ali i onaj njegov čuveni falsetto dok govori. Nesumnjivo ćete se nekoliko puta uhvatiti kako cupkate u kinu i pjevate dok slušate "Don't Stop 'Til You Get Enough", "Billie Jean", "Bad", "Human Nature" ili "Beat It", no jednako ćete tako i osjetiti susramlje gledajući scene koje katkad izgledaju kao iz crtića ili, bolje rečeno, poput obiteljskog filma na Hallmarku u nedjelju u 3 popodne. Michael oca cijelo vrijeme zove Joseph, ovaj ga mlati remenom i ne pokazuje nikakve emocije. Kada odraste i poželi se osamostaliti, Michael to ne može sam, nego mu pomogne novi menadžer John Branca (Miles Teller). Najgluplje je ipak da se u filmu spominju sva njegova braća, pa i sestra LaToya, ali ne i puno slavnija sestra Janet. Znao sam da će se film pretvoriti u tešku hagiografiju, no iskreno, nadao sam se da ćemo doznati barem neki nepoznat detalj iz života kralja popa. Nismo, nego su se samo redali događaji iz njegova života koje zna manje-više svaki fan. Osim glasovitih nastupa tu je i dobro poznata nesreća iz 1984. godine, kada je teško ozlijeđen na snimanju reklame za Pepsi jer mu je vatra od pirotehnike zahvatila glavu i nanijela opekline trećeg stupnja. Dobro je poznato i da je video za "Bille Jean" postao prvi spot crnog izvođača koji je emitiran na MTV-ju, i to zahvaljujući direktoru CBS-a Walteru Yetnikoffu.

Jedino je iznenađenje to da ga u toj sceni glumi poznati komičar Mike Myers. U filmu vidimo i kako Michael provodi slobodno vrijeme, a provodi ga s vječnim osmijehom na licu, bilo da gleda filmske klasike s mamom (Nia Long), igra se sa životinjama ili posjećuje bolesnu djecu u bolnici u pratnji svog stalnog tjelohranitelja Billa (KeiLyn Durrel Jones). Šteta što nije bilo više uvida u njegove kreativne procese, poput rada s legendarnim producentom Quincyjem Jonesom (Kendrick Sampson), ali i bilo kojeg nepoznatog detalja. Nadam se da će ipak biti drugog dijela koji bi trebao popraviti gorak okus prvog. Ovako je, kao u pjesmi koja se čuje na kraju filma, ispalo "Bad, bad, really, really bad".