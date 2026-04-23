Žuti tim ponovno pobijedio! Paula: 'Ovo mi je najslađa pobjeda'

U individualnom izazovu najviše su spretnosti pokazali Paula u žutom i Miloš u zelenom plemenu, čime su osvojili ogrlicu osobnog imuniteta koja im osim sigurnosti jamči i pravo da izravno utječu na daljnji tijek igre. U kasnijem razigravanju za nagradu plemenu, snage su odmjerili Roko i Paula iz žutog tima protiv Ane i Miloša iz zelenog plemena.

U završnici su obje runde pripale žutima, a zadovoljstvo pobjedom nije skrivala Paula: „Najslađa mi je ovo pobjeda. Napokon desert za pobjedu“. S druge strane, Ana je otvoreno progovorila o pritisku i unutarnjim borbama koje su je pratile: „U finalu sam bila protiv Miloša i imala sam dobre šanse da ga pobijedim. Bila sam uvjerena da hoću, ali ipak nisam uspjela“. Dodatno je pojasnila kako su odnosi u plemenu utjecali na njezinu koncentraciju: „Mislim da je tome doprinijelo događanje neposredno prije igre gdje sam rekla da me opterećuju priče o klanovima... Meni je teško kad izgubim, jer sam došla pobijediti“. Koga će plemena poslati u eliminacijski dvoboj ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.