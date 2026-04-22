Stanković najavio novu gošću, u emisiju mu stiže glumica iz Srbije koju naša publika obožava

Gledatelji su s velikim zanimanjem čekali novu najavu emisije "Nedjeljom u 2", a urednik i voditelj Aleksandar Stanković otkrio im je putem društvenih mreža kako će mu sugovornica u emisiji biti poznata glumica iz Srbije. "Gošća emisije Nedjeljom u 2 glumica Anđelka Stević Žugić. "Svadba", "Andrija i Anđelka", predstave u Zagrebu i Hrvatskoj...", piše u najavi emisije. U komentarima je publika mahom bila zadovoljna odabirom gošće s kojom će Stanković imati brojne teme za razgovor, a nema sumnje kako će jedna od tema bili i film "Svadba" redatelja Igora Šeregija. 'Svadba‘ je od premijernih dana rasla iz projekcije u projekciju, osvajajući gledatelje svih generacija kombinacijom snažne emocionalne priče, prepoznatljivog humora i glumačke energije koja se u kinu osjeti kao događaj.

U veljači su objavljene službene brojke gledanosti ovog filma i oborile su sve rekorde. Glumački ansambl sastavljen je od imena koja ne traže posebno predstavljanje: Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, film je okupio i glumačke legende Seku Sablić i Srđana Žiku Todorovića, kao i Snježanu Sinovčić Šiškov, Dejana Aćimovića te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić Radnja filma „Svadba“ prati niz neočekivanih i urnebesnih zapleta: hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz komičnih, ali i emotivnih situacija.

U formi balkanske anti-rom-com komedije, film progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi, nudeći pritom zabavu i humor po mjeri svih generacija. Anđelku Stević Žugić gledatelji su upoznali još dok je glumila u popularnoj humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka" koja se prikazivala na RTL-u. Tada je naša publika zavoljela ovu glumicu, a Anđelka je deset godina bila u braku s ugostiteljem Darijem Prpićem, od kojeg se rastala 2021. godine, a potom je ušla u vezu s Darijevim bliskim prijateljem Markom Žugićem s kojim je danas u braku.