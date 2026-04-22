LIJEP POVOD

VIDEO Na društvenim mrežama osvanula Severinina snimka stara 24 godine, reakcije pljušte

22.04.2026.
u 21:30

Povodom Severininog 54. rođendana s HRT-a su objavili arhivsku snimku iz 2002. godine u kojoj pjevačica govori o muškarcima i braku te tako nakratko vratili publiku u prošlost

Najpopularnija domaća pjevačica, Severina Vučković, jučer je proslavila svoj 54. rođendan. Povodom ovog za glazbenu zvijezdu posebnog dana s Hrvatske radiotelevizije objavili su arhivsku snimku iz 2002. godine i nakratko vratili publiku u prošlost. U videu objavljenom na Instagramu Severina govori o muškarcima i braku, a posebnu pozornost privlači majica s natpisom "Mala bi se udala".

- Pa o tome sam razmišljala s 20 godina, kao i svi. Ustvari, prvo s 10, pa onda s 15, pa kako će to biti, pa bijela vjenčanica, pa romantično i to. Ustvari mi je žao što se nisam udala s 20 godina jer sve što ovako vrijeme ide, onda mi nekako - kako sad to, još jedna četkica za zube, onako pastu ne zatvara. Mislim, dalje to sve valjda komplicirano biva - ispričala je popularna Seve. Na pitanje kakav taj muškarac treba biti, kratko odgovara: - Mislim da se još nije rodio - našalila se Splićanka u snimci koja je izazvala lavinu reakcija.

Podsjetimo, Severina je prije mjesec dana na društvenim mrežama podijelila kolaž fotografija iz svoje mladosti. Nostalgična objava otkrila je kako je pjevačica izgledala na početku karijere, a njezin duhovit komentar na vlastiti izgled izazvao je lavinu pozitivnih reakcija.

FOTO Severina ovom nesvakidašnjom torbicom ukrala pažnju, a jedan modni detalj godinama čuva u ormaru
1/21

Videozapis započinje modernim isječkom u kojem Severina sjedi u automobilu s tekstom preko ekrana: "Mama, kakva si bila u 90-ima?". To je uvod u globalni viralni izazov koji je posljednjih tjedana preplavio društvene mreže, a u kojem korisnici na pitanje svoje djece odgovaraju kompilacijom uspomena iz tog desetljeća.

Ubrzo nakon toga kreće montaža Severininih fotografija iz mladosti, praćena kultnom pjesmom "Iris" grupe Goo Goo Dolls, koja je postala neslužbena himna ovog trenda. Kroz seriju fotografija, pjevačica je obožavatelje provela kroz ključne trenutke s početka svoje impresivne karijere. Mnogi su prepoznali kadrove s nastupa na izboru za Miss Hrvatske 1993. godine, kao i naslovnicu njezinog albuma "Moja stvar" iz 1996. godine.

Pjevačica je objavu popratila citatom legendarnog Đorđa Balaševića: "Dobro veče, moje dame i gospodo, ovo je ploča o devedesetim... I kakva je, da je, je l'? Od devedesetih neće biti gora, to je sigurno...". Na to je dodala i vlastiti duhoviti osvrt, koji je posebno odjeknuo među pratiteljima: "...samo su obrve gore". Upravo je ta doza autoironije izazvala oduševljenje, a komentari poput "Kraljica", "Žena bila i ostala prelijepa" i "Ajme" samo su potvrdili koliko publika cijeni njezinu opuštenost. 
