napokon!

Victoria Beckham prekinula šutnju o obiteljskoj krizi, evo što je komentirala

Istaknula je kako su ona i David uvijek davali sve od sebe kao roditelji, iako sina Brooklyna nije izravno spomenula

Početak ove godine obilježio je razdor u obitelji Beckham. Naime, nakon što je 26-godišnji Brooklyn iznio ozbljne optužebe te javno odbacio mogućnost pomirenja oštrom izjavom, poduzeo je još drastičniji korak. Izmijenio je tetovažu na desnoj nadlaktici – veliko sidro koje je sadržavalo riječ ''Dad'' i natpis ''Love you Bust'', što je Davidov nadimak za sina. Izvor za medije tvrdio je tada da je Brooklyn laserskim tretmanom želio potpuno ukloniti natpis, a objavljene su i fotografije na kojima se vide tek blijedi obrisi nekadašnjeg simbola privrženosti. Ironično, samo dan ranije David je u Dohi ponosno pokazao svoju tetovažu ''Buster'', nastalu 2015. upravo u čast prvorođenca. Ovo nije prvi put da Brooklyn briše obiteljske uspomene s kože; prošle je godine već prekrio tetovažu na prsima koja je bila posveta njegovoj majci Victoriji.

No, Brooklynovi roditelji dugo su izbjegavali komentirati ovu temu u javnosti, a sada je Victoria napokon progovorila. Istaknula je kako su ona i David uvijek davali sve od sebe kao roditelji, iako sina Brooklyna nije izravno spomenula. "Iznimno volimo svoju djecu i uvijek smo ih pokušavali zaštititi", poručila je u intervjuu za The Wall Street Journal, naglasivši da im ni godine pod povećalom javnosti nisu promijenile prioritete.

Podsjetimo, obiteljske napetosti izbile su početkom godine nakon što je Brooklyn javno prozvao roditelje i iznio niz teških optužbi, uključujući tvrdnje o kontroli i uplitanju u njegov brak s Nicolom Peltz Beckham.Odnosi su dodatno zahladili nakon što par nije došao na proslavu 50. rođendana Davida Beckhama, a komunikacija se, prema navodima, sada odvija preko odvjetnika.
Unatoč svemu, Victoria tvrdi da poslovni uspjeh njezina brenda ne ovisi o medijskim napisima. "Ljudi kupuju moje proizvode jer su kvalitetni, ne zato što sam to ja", zaključila je.

Brooklyn Beckham victoria beckam showbiz

