VIDEO Kralj Charles odao emotivnu počast kraljici Elizabeti i uputio apel javnosti

Kralj Charles odao je dirljivu počast svojoj pokojnoj majci kraljici Elizabeti na dan kada bi ona slavila svoj 100. rođendan, rekavši da će njegova „draga mama“ zauvijek ostati u našim srcima i molitvama". U televizijskoj izjavi Charles je rekao da je njegova majka oblikovala svijet oko sebe i dotaknula živote bezbroj ljudi. Da je živa, kraljica Elizabeta II proslavila bi svoj 100-ti rođendan.

"Milijuni će je pamtiti po trenucima od nacionalne važnosti; mnogi drugi po kratkom osobnom susretu, osmijehu, ljubaznoj riječi koja je podigla raspoloženje ili po onom čudesnom sjaju u očima dok je dijelila sendvič s marmeladom s medvjedićem Paddingtonom u posljednjim mjesecima svog života. Mnogo toga u vremenu u kojem danas živimo, slutim, duboko bi je uznemirilo, ali utjehu nalazim u njezinu uvjerenju da će dobrota uvijek prevladati i da svitanje boljeg dana nikada nije daleko na horizontu.

“God bless you, darling Mama; you remain forever in our hearts and prayers.”



A special tribute from His Majesty The King on what would have been Queen Elizabeth II's 100th birthday.



🔗 Watch in full on The Royal Family YouTube channel: https://t.co/u8jeiFocT5 pic.twitter.com/G8okauVtPZ — The Royal Family (@RoyalFamily) April 20, 2026

Jer, kako je mlada princeza Elizabeta rekla u svom prvom javnom obraćanju s tek 14 godina, svatko od nas može dati svoj doprinos ‘da svijet sutrašnjice učinimo boljim i sretnijim mjestom’. To je uvjerenje koje i ja dijelim svim srcem. Stoga, bili mladi ili stari, i bez obzira na naše razlike, nastojmo slijediti taj primjer i učiniti današnji dan ne obilježavanjem odsutnosti, nego proslavom dobro proživljenog života i nasljeđa nade, dok zajedno težimo ‘boljem, sretnijem sutra’ – utemeljenom na miru, pravdi, blagostanju i sigurnosti. U tome obnavljam svoje vlastito svečano obećanje dužnosti i služenja svima vama. Bog vas blagoslovio, draga mama; zauvijek ostaješ u našim srcima i molitvama#, rekao je Charles.

Kako bi se obilježila stota obljetnica njezina rođenja, kraljevska obitelj ovog tjedna provodi niz događanja. U ponedjeljak su Charles i njegova supruga Camilla posjetili novu izložbu posvećenu njezinoj modi. Danas će kralj i ostali članovi kraljevske obitelji posjetiti British Museum kako bi pogledali konačni izgled nacionalnog spomenika u londonskom St James's Parku koji će uključivati kipove kraljice i njezina pokojnog supruga Prince Philipa.

„Nacija će obilježiti njezinu izvanrednu vladavinu spomenikom koji će generacijama pružati mjesto za razmišljanje“, rekao je britanski premijer Keir Starmer u priopćenju. Za Elizabetu se nije očekivalo da će postati kraljica kada je rođena, ali nakon što je njezin stric Edward VIII abdicirao kako bi se oženio Amerikankom Wallis Simpson, njezin otac George VI postao je kralj kada je ona imala 10 godina. Ona je postala kraljica 1952., sa samo 25 godina.