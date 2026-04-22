Lanu Jurčević bezobrazno napadaju, izazvala je buru komentara zbog privatnih videa: 'Daj izbriši to!'

Glazbenica Lana Jurčević i njezin nevjenčani suprug Filip Kratofil nedavno su dočekali svoju drugu kćerkicu imena Meli, a pjevačica ovih dana otvoreno i aktivno dijeli sve prve trenutke obiteljskog života. Lana je, inače, 5. travnja rodila svoju drugu kćerkicu, čiji je dolazak na svijet obilježen emotivnim objavama iz rodilišta. Od samog trenutka povratka kući, Lana svojim pratiteljima svakodnevno otkriva kako izgledaju prvi dani s novorođenčetom. U najnovijim objavama posebno je istaknula partnera Filipa, koji joj pomaže u svim aspektima brige o bebi, od presvlačenja i uspavljivanja do svakodnevnih sitnica koje čine razliku u prvim tjednima roditeljstva. Upravo je taj partnerski odnos Lana opisala kao ono što za nju znači “dobro se udati”, naglašavajući koliko joj znači njegova uključenost i podrška.

"Ajde da vidim, tko će pogoditi što sam htjela reći ovim videom? Rich girl means something else", napisala je Lana. Nekima ovaj video baš i nije "sjeo". "Nemam komentara", "Daj' izbriši video", "Ma makni video", "Neke stvari treba ostaviti za sebe", "Drži te kao kraljicu", "Tako i treba, nije samo tvoja beba", "Naklon do poda, neka si pokazala ljudima kako izgleda postpartum", samo su neki od komentara ispod videa.

Podsjetimo, Lana i Filip već imaju dvogodišnju kćerkicu Maylu Lily, čije su ime dugo čuvali od javnosti. Par je zajedno devet godina, a iako su oboje javne osobe, svoj privatni život drže diskretnim. O Filipu se zna tek da je osnivač Lanine kozmetičke tvrtke i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova. Njihova obiteljska priča posljednjih je godina isprepletena i s poslovnim uspjesima. Zajedno su izgradili brend prirodne kozmetike, a Lana je nedavno objavila i novu pjesmu “Dio mene”, čiji je spot privukao pozornost jer se u njemu pojavljuju upravo Filip i njihova prva kći Mayla Lily.