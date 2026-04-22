Žestoke kritike ne staju: Majka ostavila bebu samu u zaključanoj hotelskoj sobi: 'Je li ovo postalo normalno?'

Australska influencerica Taleigha Skye našla se na udaru oštrih kritika nakon što je tijekom ljetovanja na Baliju ostavila svog šestomjesečnog sina samog u zaključanoj hotelskoj sobi. Zbog pritiska javnosti i spoznaje o ozbiljnosti svog čina, bila je primorana ukloniti spornu snimku i uputiti javnu ispriku.

Ova TikTok zvijezda iz Pertha u sada već obrisanom videu pojasnila je pratiteljima kako se odlučila otići u obližnji wellness centar. Navela je kako je smatrala da će joj baby monitor, koji je ponijela na putovanje, omogućiti adekvatan nadzor nad djetetom dok ona uživa u polusatnoj masaži stopala, pišu tamošnji mediji. Skye je dodatno objasnila da su njezin suprug i stariji sin u tom razdoblju bili na vožnji quadovima, što potvrđuje da je beba u sobi boravila bez ikakvog izravnog nadzora. Iako je naglasila da se spa centar nalazi unutar samog resorta te da je sobu prethodno zaključala, australski mediji izvještavaju kako je video ubrzo uklonila zbog lavine negativnih komentara svojih 75 tisuća pratitelja.

Mnogi korisnici povukli su paralelu s tragičnim nestankom Madeleine McCann iz 2007. godine, koja je kao trogodišnjakinja nestala iz apartmana u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz dok su joj roditelji bili na večeri u blizini. "Inače pratim njezin rad, ali ostaviti usnulo dojenče samo u hotelu zbog masaže stopala je naprosto suludo", napisao je jedan korisnik Reddita, dok je drugi dodao: "Drago mi je da nisam jedini koji tako misli. Svi se sjećamo slučaja Maddie McCann." Kritike su se nizale i na drugim mrežama: "Kao majka sam zgrožena činjenicom da bi netko ostavio bebu POTPUNO SAMU u hotelskoj sobi u tuđoj zemlji", "Zar je trenutak opuštanja vrijedan tolikog rizika?", "Je li ovo postalo normalno? Ova žena je na Baliju s dvoje male djece i ostavlja bebu mlađu od godinu dana samu u resortu", "Kako je moguće ne osjećati paniku u takvoj situaciji?", "Zar nismo ništa naučili iz slučaja Madeleine McCann?"

Uslijed žestoke osude javnosti, majka je promptno izbrisala objavu te se oglasila putem Instagram Storyja. Priznala je da je donijela "pogrešnu procjenu" i izjavila da "preuzima potpunu odgovornost" za ono što je učinila. "Želim se osvrnuti na navode koji kruže mrežama. Donijela sam lošu odluku i u potpunosti stojim iza svojih postupaka. Premda sam bila udaljena tek nekoliko metara od zaključane sobe i imala stalan video nadzor, svjesna sam da to ne opravdava situaciju niti je čini sigurnom. Imamo pouzdanu dadilju na Baliju koja taj dan nije mogla raditi, no to navodim samo kao kontekst, a ne kao izliku. Razumijem težinu svojih djela i jamčim da se ovakvo nešto više nikada neće ponoviti", poručila je Skye.