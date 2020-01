Tony Cetinski: 'U ratu sam priveden i razmijenjen kao ratni zarobljenik'

Iza Tonyja Cetinskog turbulentna je godina iz koje izlazi bez mnogih briga koje su ga mučile prethodnih mjeseci. Popularni pjevač oslobođen je optužbe da je izazvao prometnu nesreću i usmrtio pješaka u Rovinju. U lipnju je doslovno spasio život supruzi Dubravki koja je pretrpjela moždani udar u njihovoj obiteljskoj kući u Radetićima, selu pokraj Kanfanara.

Upravo zbog njegove pravovremene reakcije Dubravka se uspješno oporavila. A najveća Tonyjeva snaga njegovi su fanovi širom svijeta. Tijekom 2019. nastupao je po cijeloj regiji u sklopu turneje #samoljubav, a uveselio je i naše ljude u dalekoj Australiji. Kulminacija ove turneje bit će u zagrebačkoj Areni 31. svibnja 2020. godine, točno dan nakon Tonyjeva 51. rođendana.

Valja podsjetiti na to da je Cetinski na istom mjestu nastupio dva dana zaredom prije deset godina te tako postao prvi izvođač koji je u dva dana uspio napuniti najveću hrvatsku dvoranu. Već godinama nije dio nijedne glazbene struje i zbog toga mu ponekad nije lako, no opstao je unatoč tome da ne pripada nijednom glazbenom klanu. Publika koja dolazi na njegove koncerte i vjerno prati sve što radi najbolja mu je potvrda da je ispravno odlučio da želi, kako kaže, biti svoj. Upravo zato oprezan je kada komentira mlade glazbenike na sceni, a premda glazbeni potencijal vidi u mnogima, itekako je svjestan da to uopće ne mora biti presudno za glazbeni uspjeh. On je tijekom karijere doista prošao svašta, ali priznaje nam da sada sve više cijeni mir i obiteljsko okruženje. Kada nije na turneji ili nekom od nastupa, najbolje se odmara u svojim istarskim Radetićima i Rovinju.

– Želim živjeti skromnije i bliže rovinjskom moru. Kad dođete u neke godine, sve nam manje toga treba u smislu luksuza ili veličine kvadrature doma. Važnija mi je kvaliteta življenja, a ona nije uvjetovana da se živi u raskoši ili rastrošno. Što se tiče tračeva, tu sam lekciju odavno naučio. Da sam uzimao k srcu sve što sam čuo kao trač o sebi, odavno bih završio na psihijatriji – kazao je Tony u prijašnjem intervjuu za Večernji list.

Godinu iza nas obilježila je vaša turneja #samoljubav na kojoj ste nastupali u regiji, ali i u ostatku svijeta. Jeste li zadovoljni turnejom?

#samoljubav definitivno su prave riječi kojima možemo opisati sve naše koncerte. Ameriku i Kanadu još dugujem publici, a

Australija je bila super.

Koji biste koncert posebno izdvojili?

Svaki koncert ima svoju posebnost jer nisu nikada isti. Vrhunac turneje bit će u zagrebačkoj Areni 30. svibnja 2020.

Vjerujem da ćete pripremiti nešto posebno, pogotovo jer svirate dan prije rođendana, a tada ćete obilježiti i 30. godišnjicu

karijere?

Da, bit će svakako puno razloga za slavlje tako da nas jako veseli taj 30. svibnja 2020. Brojimo dane i pripremamo se već mjesecima. Živimo za taj dan kada ćemo u društvu ljudi koji uživaju s nama i nakon 30 godina postojanja proslaviti tu vezu.

Kada danas razmišljate o svojoj karijeri, biste li što mijenjali?

Mijenjao bih puno toga, ali onda možda to ne bih bio ja. Sve kroz što sam prolazio izgradilo me privatno i poslovno.

Što biste rekli mladom Tonyju koji upravo snima album “Srce nikad ne laže”?

Ništa, zato što taj mladi Tony kojem bih davao savjete ne bi to baš ni čuo. Rekao bih mu da pazi na instrument koji mu je Bog dao, a to je glas.

Tijekom karijere doživjeli ste puno toga zanimljivog. Što biste izdvojili? Je li to možda situacija kad ste u razrušenom Sarajevu snimali spot “Prah i pepeo” i zalutali na neprijateljski teritorij?

Bilo je svega i kad bi se snimao film po istinitim događajima iz mog života, jamčim da bi kod nas bio najgledaniji. Ne zato što je riječ o mojim proživljenim trenucima, nego zato što je uistinu bilo puno onih koji su baš filmski. Da, bili smo privedeni i zarobljeni te naposljetku razmijenjeni kao ratni zarobljenici na području sarajevskog aerodroma. Nije bilo table pa smo uletjeli malo greškom ravno na patrolu u srpskom dijelu te bili privedeni u postaju. Dobro smo prošli, ali priznajem da nije bilo baš zanimljivo.

U nekim prijašnjim intervjuima najavljivali ste i da ćete pisati autobiografiju “Totalno sam lud”. Jeste li je počeli pisati i kad bismo je mogli pročitati?

Ma da, još jedino ja valjda nisam odlučio napisati knjigu o sebi. Ne da mi se, ali sve mi je u glavi. Sve kroz što sam u životu prolazio pohranjeno je u mojoj glavi.

Što vam znači ljubav i što je najromantičnije što ste napravili za suprugu Dubravku?

Ljubav je sve, a romantične trenutke sa suprugom ne bih sada tu rasipao.

Što vas najviše može naljutiti, a što razveseliti?

Najviše me mogu naljutiti ljudska glupost i zločestoća. Oholost i bahatost. Makijavelizam. Razveseliti me mogu ljubav, mir, dobrota...

Snimili ste puno dobrih dueta i pjevali sa slavnim glazbenicima poput Carrerasa, Boltona i drugih. Koji biste duet izdvojili i s kojim biste glazbenikom željeli snimiti pjesmu?

Sve suradnje moraju se jednostavno dogoditi same. Ja ne kalkuliram i ne planiram jer ionako nismo mi ti koji svoj život možemo isplanirati do kraja. Samo hvatam neke prigode koje seponude, ne razmišljajući previše o ishodu, nego samo o uživanju u trenutku. Ne brinite se, ako mi se ponovno ponudi neka dobra suradnja, ja sam uvijek spreman dati sve od sebe i opravdati povjerenje.

Vjerujem da pratite zbivanja na domaćoj i stranoj glazbenoj sceni. Koje biste glazbenike izdvojili? Postoji li među njima vaš nasljednik?

Uh, preopširna tema. Imamo jako puno mladih i vrijednih ljudi, ali zbog čega nemaju svi jednake uvjete na tržištu? E, na tu temu ulazi se u jednu opširnu problematiku tko mora i zašto biti dijelom nečijeg klana ili frakcije da bi postigao rezultate u ovom poslu. Puno je više likova koji žele kontrolirati izvođače nego što ima izvođača, a vjerujte mi da nisam upoznao nijednog koji je uopće imao sluha ili bio glazbeni genijalac kojem bih dopustio da mi savjetuje što je za mene jedino dobro i ispravno. Sve sami netalentirani matematičari koji uđu u ulogu sveznalica pa, kad shvate da nisu uspjeli, ostatak života govore da su vas oni izmislili, ma oni su i otpjevali sve umjesto vas u studiju. Sve su oni. Eto takvi likovi drže zatvoren krug u kojem ne daju prostora novim i boljim glazbenicima i izvođačima koji nisu iz njihova jata.

Prije 25 godina predstavljali ste nas na Eurosongu. Kako danas gledate na to natjecanje i biste li nas možda ponovno

predstavljali?

Nikad ne reci nikad, ali za sada ne.

Kako se vidite za 20 godina? Hoćete li i dalje nastupati ili ćete se odmarati u svojoj Istri, okruženi unucima?

Pjevat ću dok mogu disati pa makar samo za svoju djecu i unuke. Haha. Ne brinite se, tu sam dok mi zdravlje i publika dopuštaju da budem.

Što biste poželjeli da vam se ostvari u 2020. godini?

Ma samo neka je zdravlja i mira uz obilje ljubavi. #samoljubav