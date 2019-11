Cetinski se hvali novim uspjehom supruge: 'Opet si iz svega izašla kao pobjednica'

Što da ti kažem draga moja Duda? Nakon svega što si prošla opet si iz svega izašla kao pobjednik. Gledati taj sjaj u tvojim očima nakon što si se tako zdušno pripremala i tako zabavno prenijela sve na studente je nešto neopisivo. Dobrodošla natrag, divno te bilo vidjeti u svom prirodnom zanosu i okruženju baš kao dijete u pješčaniku svog vrtića. Tvoj muž je preponosan da ne može ni prave riječi pronaći. Volim te. Hvala i studentima @aspira_college kao i profesoru @tonimiljak

A post shared by Tony Cetinski⭐️ (@tonicetinski) on Nov 15, 2019 at 12:09am PST