Tony Cetinski dirljivim riječima dotaknuo fanove: 'Niti jedan poklon neće biti dovoljno dobar'

Niti jedan poklon majci neće biti dovoljno dobar kao onaj kojeg je ona nama dala - ŽIVOT . Majčino srce je sinovljevo najlepše mjesto , pa čak ako smo već i sjedokosi. Svatko u svijetu ima samo jedno jedino takvo srce. Majka ❤️ DRAGA MAMA SRETAN TI ROĐENDAN❤️😘

