Tony Cetinski o zabranama folk izvođača u Hrvatskoj: 'To što pojedini političari rade mene ne dira'

U posljednje vrijeme lome se koplja oko zabrana koncerata folk zvijezda iz susjedne Srbije u Hrvatskoj, a svoje mišljenje o svemu sada je dao i jedan od naših najpoznatijih pjevača Tony Cetinski (54).

- Ja čitavog života kroz pjesmu širim samo ljubav, zabrane me nikada nisu zanimale. To što pojedini političari pokušavaju da naprave podjelu među nama, mene to ne dira - rekao je Tony za regionalne medije.

Dodao je i da nije oduševljen aktualnim događanjima na glazbenoj sceni te zabranama i otkazivanjima koncerata koji su sve češća pojava u posljednje vrijeme.

- Ne vidim nikakvu razliku između ljudi u Istri, Rovinju ili u Knjaževcu na primjer. Volio bih da svi ljudi shvate da smo isti, jer kada to shvate biti će svima ljepše. Ja dolazim iz Istre. Ne zabranjujem nikoga, ne volim zabrane i nisam za njih. Ugasio sam sve profile na društvenim mrežama, jer sam shvatio da uopće nisu društvene. Nemam dodira s tim svijetom. U to što pojedini političari serviraju, ne želim uopće ulaziti. Oni zabranjuju nas, mi njih... U mojoj glavi nema to "Oni, mi...", to ne postoji! Možda je moja glava luda, ali ona ne poznaje razliku među nama - objasnio je glazbenik.

VEZANI ČLANCI:

Osvrnuo se i na situaciju 80-tih godina. Prisjetio se kako su tada Lepa Brena i Slatki greh bili nevjerojatna senzacija zbog koje je čak preskakao i zid kako bi ih slušao. - Ne postoji nitko tko u 80-im godinama nije osjetio Lepu Brenu i Slatki greh. Mi smo preskakali zidove kako bi to vidjeli - rekao je glazbenik.

Novinarima je otkrio i planira li u 'mirovinu'. - Prije 10, 15 godina sam mislio da ja odlučujem o tome, ali stvari ipak ne stoje tako. Kada mi publika prestane davati ljubav onda ću otići u mirovinu - rekao je kroz smijeh Tony Cetinski.

Podsjetimo, u posljednje vrijeme otkazani su koncerti Jelene Karleuše, Harisa Džinovića, Ane Bekute, Miroslava Ilića i još nekih srpskih izvođača koji su trebali nastupiti u Hrvatskoj.

VIDEO Hiljson Mandela odbio duet sa Severinom: 'Ostao sam razočaran'