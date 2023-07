Otkazan koncert Jelene Karleuše na Barbarincu: 'Ovakve stvari u 21. stoljeću? Idiotizam'

"The Woman In Me"

Britney Spears potvrdila objavu memoara: 'Bit će to moja priča pod mojim uvjetima. Napokon!'

Prema izdavačkoj kući, knjiga će biti "hrabra i zapanjujuće ganutljiva priča o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, vjeri i nadi", a bavit će se i borbom Spears da okonča skrbništvo njenog oca nad njom