Tony Cetinski, Boris Rogoznica i Anđa Marić o slučaju Cesare

Potresne snimke ovrhe nad malim Cesareom Avenatijem obišle su Hrvatsku, a o ovom slučaju, o kojem se već duže vrijeme piše, svoje mišljenje danas su dali i neki poznati.

Tony Cetinski je napisao na Facebooku sljedeće: Slučaj CESARE odnosno ovrha nad djetetom je stvarno sramota za HR pravosuđe. Da li gospodin otac stvarno misli da njegov sin neće prvom prilikom pobjeći natrag svojoj majci i koje su mu trajne traume nanesene?

Na istoj društvenoj mreži oglasio se glazbenik Boris Rogoznica.



- Danas smo došli po Donata 3 sata ranije u vrtić, pošto više ni Doris ni ja nismo mogli normalno funkcionirati s dnevnim obavezama. Nadam se da će ovo moći razumjeti i oni koji nisu roditelji. Tko je pobogu kreator ovog suludog scenarija u Splitu? Tko je odlučio pozvati specijalce i provesti ovrhu nad djetetom? Zar je cijeli jedan kolektiv pristao biti sudionik tog (zlo)čina u zaštiti svojih radnih mjesta? Da li ste nakon tih scena išli nazad u ured, na ručak i nastavili kao da se ništa nije dogodilo? Ponekad zaista nije lako naći rješenje, ali ovako nešto.. Ovo je totalni poraz čovječanstva, zakonodavstva i degradacija ljudskog roda kao inteligentnih bića..- napisao je suprug glumice i voditeljice Doris Pinčić Rogoznice.

Dugu sudsku bitku za skrbništvo nad sinom vodila je i pjevačica Anđa Marić koja je za Prvi.hr komentirala ovu situaciju i rekla kako bi savjesniji roditelj trebao popustiti.

- Ako ne možeš očekivati od druge strane da će to napraviti, ti moraš to napraviti. Nema prebacivanja odgovornosti. Svi ljudi koji se razvode su puni bijesa i jedan drugome hoće nauditi. Tvoja odgovornost je da se središ i da što više izgladiš. Razumijem da se ona za dijete bori, ali dijete ima pravo na tatu i mamu i ona ne smije rušiti sliku oca u djetetovim očima. To se kad tad može vratiti.