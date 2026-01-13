Nina Martina iz 'Života na vagi' blista od sreće: Odbrojava dane do vjenčanja i djevojačke

Nina Martina Korbar, javnosti najpoznatija po svojoj nevjerojatnoj tjelesnoj transformaciji u showu "Život na vagi", podijelila je s pratiteljima osjećaje nakon povratka s godišnjeg odmora. U objavi koja odiše pozitivnom energijom, Nina je otkrila kako se rijetko kada osjećala toliko sretnom što se vraća poslu. Uz fotografiju na kojoj pozira s velikim osmijehom, odjevena u elegantni sivi sako i crni top, jasno je dala do znanja da proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu. Objava je kao lokaciju navela teretanu koju je otvorila sa svojim zaručnikom Marijem Mandićem koji je također bio natjecatelj u "Životu na vagi".

U opisu je istaknula kako je na poslu dočekuju "stara i nova lica" te da svi zajedno rade na pozitivnim promjenama, okruženi vježbanjem, smijehom i podrškom. Njezin entuzijazam ne čudi, s obzirom na to da je upravo posao koji radi sa zaručnikom ispunjenje njihovog zajedničkog sna. Osim poslovnog uspjeha, Nina je otkrila da teku i posljednje pripreme za njezin najvažniji dan. "Sve to dok u isto vrijeme prolazimo zadnje pripreme za vjenčanje, odbrojavamo polako do djevojačke i momačke i jedva čekamo naš dan", napisala je i dodala: "2026. budi nam predivna". Par se zaručio u srpnju 2024. godine, a vjenčanje je zakazano za proljeće 2026. u Zagrebu.

Krajem prošle godine Nina je viđena kako isprobava vjenčanice, što je dodatno potvrdilo da su pripreme u punom jeku. Objava je tako potvrdila da se bliže i djevojačka te momačka zabava, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju detalje.Kao i obično, Ninina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima na račun izgleda i pozitivne energije kojom zrači. "Prekrasno izgledate", "Ajme predivna si!", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili. Njezina iskrenost i sreća očito su zarazni, a obožavatelji joj iz dana u dan pružaju podršku na putu prema ostvarenju privatnih i poslovnih ciljeva.