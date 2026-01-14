Naši Portali
UŽIVAJU

FOTO Ove fotografije Maje Šuput sa sinom snimljene na Baliju raznježile su njezine pratitelje

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 17:15

Maja Šuput, novu je godinu započela na najbolji mogući način, odmorom na drugom kraju svijeta. Nakon što je ispratila, kako je i sama rekla, "intenzivnu koncertnu godinu" i odradila novogodišnji nastup u Karlovcu, spakirala je kofere i pobjegla u toplije krajeve

Pjevačica Maja Šuput odlučila je siječanj posvetiti odmoru pa je sa sinom Bloomom, novim partnerom Šimom Elezom i prijateljicama otputovala je na egzotični Bali, odakle se redovito javlja svojim pratiteljima na Instagramu. Jedna od najaktivnijih domaćih pjevačica, Maja Šuput, novu je godinu započela na najbolji mogući način, odmorom na drugom kraju svijeta. Nakon što je ispratila, kako je i sama rekla, "intenzivnu koncertnu godinu" i odradila novogodišnji nastup u Karlovcu, spakirala je kofere i pobjegla u toplije krajeve. Svoja odredišta, kao i uvijek, rado dijeli s obožavateljima, a ovoga puta riječ je o luksuznom resortu The Seminyak na Baliju u Indoneziji. Svojim posljednjim nizom fotografija ponovno je raznježila pratitelje, pokazavši kako provodi dane na plaži sa sinčićem Bloomom.

Na slikama vidimo Maju u atraktivnom bikiniju leopard uzorka kako uživa u igri u pijesku i valovima sa svojim sinom. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj izmjenjuju nježan poljubac, a idilični prizori majke i sina koji se bezbrižno igraju na plaži raznježili su pratitelje na Instagramu. Uz jednostavan opis "Dan na plaži, cijeli dan", pjevačica je dala do znanja da maksimalno koristi vrijeme za opuštanje i punjenje baterija prije povratka poslovnim obvezama koje je čekaju u 2026. godini.

Njezin odmor uslijedio je nakon godine ispunjene ne samo brojnim nastupima, već i izdavanjem dva nova singla, "Nisam ja za male stvari" i "3 i 15". Prošla godina za nju je bila turbulentna i zbog razvoda od Nenada Tatarinova u lipnju, nakon šest godina braka. S bivšim suprugom ostala je u prijateljskim odnosima. Njezina posljednja objava posvećena je isključivo njezinom sinu, pokazujući da su joj trenuci s njim najdragocjeniji. Sudeći po osmijesima, Maja i Bloom u potpunosti uživaju u zajedničkom vremenu, stvarajući nezaboravne uspomene daleko od zagrebačke svakodnevice.
showbiz Instagram odmor bali Šime Elez Bloom Maja Šuput

