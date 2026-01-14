Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLAVI VELIKI JUBILEJ

Miroslav Škoro na Valentinovo 14. veljače najavio veliki koncert u Sisku

Miroslav Škoro
Foto: Jurica Cvitanić
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 12:52

Poznat kao izvođač i vrhunski zabavljač koji svoju raspjevanu publiku satima drži na nogama i u razdraganoj amtosferi, ovaj koncert Miroslavu Škori nesumnjivo će biti još jedan doživljaj za pamćenje, a njegovim fanovima trajno sjećanje na odličnu zabavu.  Ulaznice su već u prodaji na web stranici i svim prodajnim mjestima Eventima

Nakon svečane proslave 40. godišnjice karijere s tri uzastopna rasprodana koncerta u zagrebačkoj dvorani Lisinski, Miroslav Škoro nastavlja dalje s dvoranskom turnejom po cijeloj Hrvatskoj kako bi dostojno obilježio svoj uspješni jubilej zajedno sa svojom vjernom, mnogobrojnom publikom.  Za točno mjesec dana, u  subotu 14. veljače, na samo Valentinovo priprema poseban spektakl u dvorani Zeleni brijeg u Sisku. 

Bit će to, očekivano, večer za sve zaljubljene koji se prepoznaju u emotivnim stihovima Škorinih pjesama, ali nesumnjivo i za sve druge ljubitelje njegovog kantautorskog opusa koji već dugo s nestrpljenjem očekuju njegov povratak u Sisak.   Poznat kao izvođač i vrhunski zabavljač koji svoju raspjevanu publiku satima drži na nogama i u razdraganoj amtosferi, ovaj koncert Miroslavu Škori nesumnjivo će biti još jedan doživljaj za pamćenje, a njegovim fanovima trajno sjećanje na odličnu zabavu.  Ulaznice su već u prodaji na web stranici i svim prodajnim mjestima Eventima, a mogu se direktno kupiti na ovom linku.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
Miroslav Škoro
1/18

Večer u Sisku za Dan zaljubljenih bit će i retrospektiva njegovih najvećih hitova koji su obilježili mnoge generacije kao i desetljeća naše glazbene scene. "Kuća na kraju sela", "Garavušo garava", "Zadnja želja", "Milo moje", "Ne vjeruje srce pameti", "Sude mi", "Svetinja", "Moja Juliška", "Ne dirajte mi ravnicu", "Zastava"... popis njegovih hitova doista malo koga može ostaviti ravnodušnim.  

- Sisak je tek prvi u nizu novih datuma za koncerte na velikim pozornicama. Kao čovjek koji je puno toga prošao, i dalje se veselim svakom takvom novom datumu i prostoru. Mi izvođači postojimo zbog svoje publike, a kad nam publika iskaže toliko poštovanje i podršku, nema nam druge nego dati maksimum od sebe kako bismo tu ljubav uzvratili, istaknuo je popularni glazbenik najavljujući ovaj koncert i novu predstojeću turneju za 2026. godinu. Datumi za ostale velike koncerte bit će objavljeni uskoro. 

Ključne riječi
showbiz Miroslav Škoro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ana Bekuta u Čačku
2
KAOS NA NASTUPU

VIDEO Regionalnu glazbenu zvijezdu gađali grudama na koncertu u Čačku, ona pjevala iz kombija: 'Sram vas bilo'

Kako pišu srpski mediji,  na društvenim mrežama danima ranije organizirao se prosvjed zbog informacije da je za koncert Ane Bekute iz gradskog proračuna Čačka izdvojeno čak 40.000 eura. Građani okupljeni u prosvjedu smatrali su taj iznos neprimjerenim i rastrošnim trošenjem novca poreznih obveznika, zbog čega su odlučili iskazati svoj revolt na samom događaju

Video sadržaj
2
KNJIŽEVNA PREPORUKA MILJENKA JERGOVIĆA

Ovu je knjigu napisala žena, u čijem su se tekstu spojili velika priča, moralni poučak i svetačka naivnost pripovijedanja

"Ubiti pticu rugalicu" roman je o američkom Jugu. Zabačena provincijska varoš, nekakav imaginarni Sinj ili Vrlika u Alabami, gdje jedni pokraj drugih, ispunjeni vjekovnom mržnjom i nepovjerenjem, žive većinski bijelci, koji u svojim rukama imaju sve poluge moći i uvjereni su u svoju rasnu, kulturnu i civilizacijsku nadmoć, i manjinski crnci, koji uglavnom gledaju kako da prežive, s tim da je njihovo nepovjerenje dvostruko

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!