Miroslav Škoro na Valentinovo 14. veljače najavio veliki koncert u Sisku

Nakon svečane proslave 40. godišnjice karijere s tri uzastopna rasprodana koncerta u zagrebačkoj dvorani Lisinski, Miroslav Škoro nastavlja dalje s dvoranskom turnejom po cijeloj Hrvatskoj kako bi dostojno obilježio svoj uspješni jubilej zajedno sa svojom vjernom, mnogobrojnom publikom. Za točno mjesec dana, u subotu 14. veljače, na samo Valentinovo priprema poseban spektakl u dvorani Zeleni brijeg u Sisku.

Bit će to, očekivano, večer za sve zaljubljene koji se prepoznaju u emotivnim stihovima Škorinih pjesama, ali nesumnjivo i za sve druge ljubitelje njegovog kantautorskog opusa koji već dugo s nestrpljenjem očekuju njegov povratak u Sisak. Poznat kao izvođač i vrhunski zabavljač koji svoju raspjevanu publiku satima drži na nogama i u razdraganoj amtosferi, ovaj koncert Miroslavu Škori nesumnjivo će biti još jedan doživljaj za pamćenje, a njegovim fanovima trajno sjećanje na odličnu zabavu. Ulaznice su već u prodaji na web stranici i svim prodajnim mjestima Eventima, a mogu se direktno kupiti na ovom linku.

Večer u Sisku za Dan zaljubljenih bit će i retrospektiva njegovih najvećih hitova koji su obilježili mnoge generacije kao i desetljeća naše glazbene scene. "Kuća na kraju sela", "Garavušo garava", "Zadnja želja", "Milo moje", "Ne vjeruje srce pameti", "Sude mi", "Svetinja", "Moja Juliška", "Ne dirajte mi ravnicu", "Zastava"... popis njegovih hitova doista malo koga može ostaviti ravnodušnim.

- Sisak je tek prvi u nizu novih datuma za koncerte na velikim pozornicama. Kao čovjek koji je puno toga prošao, i dalje se veselim svakom takvom novom datumu i prostoru. Mi izvođači postojimo zbog svoje publike, a kad nam publika iskaže toliko poštovanje i podršku, nema nam druge nego dati maksimum od sebe kako bismo tu ljubav uzvratili, istaknuo je popularni glazbenik najavljujući ovaj koncert i novu predstojeću turneju za 2026. godinu. Datumi za ostale velike koncerte bit će objavljeni uskoro.