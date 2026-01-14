FOTO Obožavali smo je kao sestru Helgu u 'Našoj maloj klinici', a evo kako danas izgleda ova domaća glumica

Danas svoj 45. rođendan slavi istaknuta glumica Jadranka Đokić.
Danas svoj 45. rođendan slavi istaknuta glumica Jadranka Đokić.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Svoja prva kazališna iskustva stjecala je u dramskom studiju INK Pula, dok je na filmskom platnu debitirala u ostvarenju ''Fine mrtve djevojke''.
Svoja prva kazališna iskustva stjecala je u dramskom studiju INK Pula, dok je na filmskom platnu debitirala u ostvarenju ''Fine mrtve djevojke''.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Kao članica Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), ostvarila je niz zapaženih uloga, među kojima se ističe ona u predstavi ''S druge strane''.
Kao članica Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), ostvarila je niz zapaženih uloga, među kojima se ističe ona u predstavi ''S druge strane''.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Dobitnica je brojnih priznanja, poput Nagrade hrvatskog glumišta i Zlatnog smijeha.
Dobitnica je brojnih priznanja, poput Nagrade hrvatskog glumišta i Zlatnog smijeha.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Ipak, mnogi je se najviše sjećaju po ulozi simpatične sestre Helge iz popularne serije 'Naša mala klinika'.
Ipak, mnogi je se najviše sjećaju po ulozi simpatične sestre Helge iz popularne serije 'Naša mala klinika'.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: puklavda
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: vucinoda
Share
Podijeli
Foto: kreutzan
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: kreutzan
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: kraljigo
Share
Podijeli
Foto: kraljigo
Share
Podijeli
Foto: kraljigo
Share
Podijeli
Foto: kraljigo
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/