FOTO Obožavali smo je kao sestru Helgu u 'Našoj maloj klinici', a evo kako danas izgleda ova domaća glumica
Danas svoj 45. rođendan slavi istaknuta glumica Jadranka Đokić.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Svoja prva kazališna iskustva stjecala je u dramskom studiju INK Pula, dok je na filmskom platnu debitirala u ostvarenju ''Fine mrtve djevojke''.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Kao članica Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM), ostvarila je niz zapaženih uloga, među kojima se ističe ona u predstavi ''S druge strane''.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Dobitnica je brojnih priznanja, poput Nagrade hrvatskog glumišta i Zlatnog smijeha.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ipak, mnogi je se najviše sjećaju po ulozi simpatične sestre Helge iz popularne serije 'Naša mala klinika'.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: puklavda
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: vucinoda
Foto: kreutzan
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: boris scitar
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: kreutzan
Foto: kraljigo
Foto: kraljigo
Foto: kraljigo
Foto: kraljigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
