SNAŽNA PORUKA

Slavna Hrvatica nakon dugo godina je slobodna, a sada se obratila svim ženama: 'Boli vas predivno dupe'

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 21:15

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner nedavno je na društvenim mrežama progovorila o velikim promjenama koje su joj donijele četrdesete godine

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner uoči svog 43. rođendana osvrnula se na godine i životne promjene, podijelivši s pratiteljima na Instagramu iskrenu ispovijest. Otkrila je kako su joj četrdesete donijele osjećaj slobode i samoprihvaćanja koji joj je dugo nedostajao. - Kako sam prodisala u ovim 40-ima. Kad sam prihvatila jednostavnost koju ustvari oduvijek nosim u sebi! Te da se ne trebam opravdavati nikome - napisala je glazbenica uz fotografiju na kojoj pleše u parku. Iako je rođena usred zime, oduvijek se smatrala "ljetnom osobom", a svoj 40. rođendan proslavila je ispunivši si dugogodišnju želju - dočekala ga je na plaži u toplim krajevima.

U svojoj objavi prisjetila se tereta tuđih mišljenja i neželjenih savjeta s kojima se, poput mnogih žena, suočavala tijekom života. - Često sam slušala kako nešto ne smijem jer nije dobro za mene ili kako radim opet nešto krivo?! Pa zatim - šta će ljudi reći - čuvena rečenica! Pa ovo- ono, lijevo -desno... kuku lele - nastavila je Ana, nabrajajući primjere kritika koje su je pogađale. Posebno se osvrnula na komentare na račun fizičkog izgleda s kojima se susreću ona i njoj bliske žene: - Joj samo nemoj plesati, malo si premršava ili kontra - fino si se popravila (drugim riječima opet si slon), imaš celulit, kako si se to obukla i malo po malo... počneš im vjerovati, gubiš samopouzdanje i nestaješ - priznaje violončelistica.

Foto: Instagram

Snažnom porukom obratila se svim ženama koje prolaze kroz slična iskustva, ističući da su takve kritike često usmjerene prema samostalnim i posebnim ženama, a nerijetko dolaze od najbližih ljudi. - I to slušam da prolaze meni mnoge bliske žene?! I to najčešće one samostalne, prelijepe i preposebne! Ma hej, cure moje, lijepe, vrijedne, hrabre - unikat ste. A takve i slične 'komplimente' ćemo ionako do kraja života dobivati, pazi sad, od svojih, često najbližih ljudi. A ja vam kažem - da, sve smo to mi i boli vas predivno dupe. Žene moje, blistajte - zaključila je Rucner u dirljivoj objavi koja je naišla na brojne pozitivne reakcije.

'Užasavali su se 'nenormalnom odnosu‘ njegovog oca i majke': Rucner o sinu kojeg je dobila u braku s Vladom Kalemberom
1/17

Osim osobnog rasta, Anin život obilježili su i profesionalni uspjesi te privatne promjene. Nedavno je na prestižnom kineskom glazbenom festivalu osvojila nagradu "Charity Artist of the Year 2025–2026", a prije toga je u Indiji, kao jedina Hrvatica, s 450 glazbenika oborila Guinnessov rekord. U istom razdoblju otkrila je i da je njezinoj vezi s bubnjarem Markom Duvnjakom došao kraj. - Dalje idem sama - izjavila je iskreno, no naglasila je da njihova profesionalna suradnja ostaje neupitna. - On je vrsan bubnjar, multitalentirani instrumentalist, osoba od povjerenja te mi je ogromno zadovoljstvo dijeliti s njime pozornicu - objasnila je, potvrdivši da planiraju zajedničku turneju po Kini. Ana iza sebe ima i brak s Vladom Kalemberom, s kojim ima 18-godišnjeg sina Darijana te je i nakon razvoda ostala u izvrsnim odnosima.
Komentara 1

KR
krlokova
22:12 14.01.2026.

Možda njezine muškarce manje boli dupe radi njezinog odlaska, a ona je postala "poznata" violončelistica zahvaljujući Kalemberu i njegovim vezama. Takvih glazbenica, inače ima na svakom koraku. Obzirom da je "naša" dajem joj maksimalni broj bodova. Laku noć

