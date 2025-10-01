Naši Portali
NAJLJEPŠI PERIOD

Tončica Čeljuska se javila s plaže i otkrila: Gotovo 30 godina ovo vrijeme sam provodila u stresu i nervozi

01.10.2025.
u 22:00

Podsjetimo, Tončica je u svibnju objavila da se pridružila timu TV Dalmacije kao medijska trenerica i konzultantica, čime je započela novo profesionalno poglavlje

Poznata hrvatska voditeljica i novinarka, Tončica Čeljuska, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Javila se iz rodne Baške Vode, s plaže okupane kasnim jesenskim suncem, u kratkom videu, Tončica pozira na plaži i uživa u blagodatima Dalmacije, što je za nju, kako je otkrila, potpuna novost. "Nakon gotovo 30 godina u kojima sam rujan provodila u Zagrebu, u pravilu u nervozi i stresu zbog početka još jedne tv sezone, ove godine prvi put ‘deveti’ u Dalmaciji. Blagoslov tog odabira je teško opisati riječima", započela je Tončica svoju ispovijest.

Voditeljica je otkrila koliko joj znači ova promjena. "U zadnjem tjednu rujna kupam se u moru, uživam u temperaturama iznad 25 C i osjećam kako me priroda i more hrane na način koji nisam mogla zamisliti. Zahvalna sam na svakom trenutku i podsjećam sebe – slušaj svoje srce, svoj instinkt, budi svoja", nastavila je, a zatim se osvrnula na ključni trenutak koji je prethodio ovoj idili. "Prije 6 mjeseci donijela sam neke životne odluke koje nisu bile ni najmanje jednostavne. Dobila sam veliku slobodu i isto toliko odgovornosti."

Njezini pratitelji odmah su povezali da se ove riječi odnose na njezin odlazak s Hrvatske radiotelevizije (HRT) u ožujku ove godine, nakon impresivne karijere duge gotovo 31 godinu. "Hrabrost je oduvijek vrlina koja se nagrađuje, pa sam u međuvremenu krenula s uzbudljivim projektima i srela inspirativne ljude, radim ono što volim, ali najveći, najveći dar je mogućnost da mogu biti gdje želim i raditi na način koji meni odgovara. SLOBODA - vrijednost iznad svih vrijednosti. To je neusporedivo sa svime", zaključila je emotivno.

Podsjetimo, Tončica je u svibnju objavila da se pridružila timu TV Dalmacije kao medijska trenerica i konzultantica, čime je započela novo profesionalno poglavlje. Povratak u rodnu Dalmaciju očito joj iznimno godi, ne samo poslovno, već i privatno. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je obasuli komplimentima i riječima podrške. "Tako je. Podrška!", "Prekrasna Tončica", "Najbolji promotorica turizma za Dalmaciju, hvala velika i uživajte", samo su neki od komentara. 

Ključne riječi
showbiz plaža baška voda Tončica Čeljuska

