Razvela se glumica iz hit-serije, dokumenti otkrili iznenađujuću činjenicu

Glumica Courtney Thorne-Smith (57), ikona televizije devedesetih, službeno je okončala svoj 18-godišnji brak s Rogerom Fishmanom. Kako prenose američki mediji, zvijezda serije "Melrose Place" podnijela je zahtjev za razvod 17. lipnja na Višem sudu u Kaliforniji, a kao razlog navela je klasične "nepomirljive razlike". Zanimljivo je da je glumica cijeli proces pokrenula sama, bez angažiranja odvjetnika, što upućuje na to da je odluka bila sporazumna i dugo promišljana. Iako vijest o razvodu sada odjekuje Hollywoodom, sudski dokumenti otkrili su iznenađujuću činjenicu – par zapravo ne živi zajedno već gotovo četiri godine. Njihov zajednički život, barem na papiru, prestao je još 1. rujna 2021. godine, što znači da su godinama uspješno skrivali svoj pravi status od očiju javnosti.

Courtney i Roger vjenčali su se na Novu godinu, 1. siječnja 2007., na maloj i intimnoj ceremoniji u njezinu domu. Godinu dana kasnije dobili su svoje jedino dijete, sina Jacoba Emersona, kojem je danas 17 godina. U zahtjevu za razvod, glumica je zatražila zajedničko pravno i fizičko skrbništvo nad sinom, koji će uskoro postati punoljetan. Osim toga, par se složio da se odriču bilo kakve bračne potpore, što znači da ni Courtney ni Roger neće tražiti alimentaciju jedno od drugoga. Fishman, koji je u vrijeme vjenčanja radio kao agent, kasnije se posvetio karijeri fotografa i snimatelja divljih životinja. Unatoč glumičinoj slavi, par je uspijevao voditi prilično privatan život, a Thorne-Smith je poznata po tome što nema profile na društvenim mrežama, čime je dodatno štitila svoju obitelj od medijske pažnje.

FOTO Ovi slavni najveći su obožavatelji Jadrana! Kod nas su slavili rođendane, a ova poznata pjevačica pronašla je i ime za dijete

Ovo je za Courtney Thorne-Smith drugi propali brak. Prije Fishmana, bila je u kratkom braku s genetičarom Andrewom Conradom od 2000. do 2001. godine, no ta veza nije potrajala ni godinu dana i nisu imali djece. Ipak, javnosti je daleko poznatija njezina veza iz devedesetih s kolegom iz serije "Melrose Place", Andrewom Shueom. Njih dvoje glumili su jedan od najomiljenijih televizijskih parova, Alison Parker i Billyja Campbella, a kemija s ekrana prelila se i u stvarni život. U nedavnom razgovoru za magazin People, Courtney se prisjetila kako ju je Shue odmah šarmirao. "Sjećam se snimanja s Andrewom po prvi put. Scena koje se sjećam, i o kojoj smo pričali, bila je ona u kojoj on pleše. Na mom licu možete vidjeti koliko sam bila istinski očarana njime u tom trenutku. Bilo je preslatko", priznala je glumica.

Upravo taj podcast, posvećen ponovnom gledanju i komentiranju kultne serije, potaknuo je nagađanja o glumičinom povratku ulozi koja ju je proslavila. Naime, početkom 2024. godine Entertainment Weekly je objavio da se sprema nova verzija serije "Melrose Place", a svoj povratak već su potvrdile originalne članice postave Heather Locklear, Laura Leighton i Daphne Zuniga. Iako Courtney još nije službeno potvrdila hoće li se pridružiti rebootu, njezino aktivno sudjelovanje u podcastu s kolegicama daje naslutiti da je otvorena za ideju ponovnog oživljavanja lika Alison Parker. U podcastu su glumci često govorili o tome kako neke radnje i dijalozi iz serije danas izgledaju problematično. "Gledamo se i mislimo, čekaj, tada to nismo shvaćali, ali sada se čini tako očito...", rekla je Courtney.

Courtney Thorne-Smith izgradila je impresivnu karijeru dugu četiri desetljeća. Nakon proboja u "Melrose Placeu", ostvarila je zapažene uloge u drugim hit serijama poput "Ally McBeal", gdje je glumila Georgiju Thomas, zatim u popularnom sitcomu "Svijet prema Jimu" gdje je provela osam sezona, te kao djevojka Jona Cryera u seriji "Dva i pol muškarca". Filmsku karijeru započela je još 1986. u drami "Lucas" uz Charlieja Sheena i Winonu Ryder, a glumila je i u komedijama poput "Ljetna škola" (1987). Njezina dugovječnost u industriji donijela joj je, prema procjenama, bogatstvo od oko 8 milijuna dolara.