Tko je striper iz Supertalenta? Ima nevjerojatnu životnu priču, a publiku i žiri je ostavio bez teksta

Scenu 'Supertalenta' sinoć je zapalio Eros Casanova, striper koji je svojim performansom žiri i publiku ostavio bez teksta. Njegov nastup, u kojem je vješto kombinirao ples i striptiz, nagrađen je gromoglasnim pljeskom i jednoglasnim prolaskom u daljnje natjecanje. No, iza atraktivnog izvođača stoji priča koja je jednako fascinantna kao i sam nastup, a u središtu svega je njegova supruga. Na pitanje člana žirija Fabijana kako netko uopće odluči postati striper, Eros je bez oklijevanja otkrio da je upravo njegova bolja polovica bila inicijator. - Ona je rekla: ‘Idi, lijep si, zgodan si, idi zaradi pare - ispričao je Eros i time otkrio početak njihove poslovne avanture.

Supruga je, kako je otkrio, njegov menadžer, mozak iza operacije i osoba koja osmišljava koreografije koje on izvodi na pozornici. Njihov profesionalni odnos isprepleten je s obiteljskim životom. - Čekamo drugu bebu, ona je u devetom mjesecu trudnoće, imamo jednog todlera koji često ide s nama na probe. Jako puno hvata sve te koreografije i vrlo nam je zanimljivo. Mi to živimo obiteljski, to je dio našeg identiteta - objasnio je Eros, ističući kako je ples postao sastavni dio njihove svakodnevice.

Brend Eros Casanova, kako stoji na njihovim službenim stranicama, zapravo okuplja dva izvođača specijalizirana za scenske, striptiz i plesne performanse s gotovo desetogodišnjim iskustvom. Cilj im je, kako navode, stvarati "umjetnost koja stvara nezaboravne trenutke". Osim striptiza, njihova tvrtka nudi i druge formate zabave poput topless konobara, usluge ''Butler in the Buff'', modelinga te go-go plesa, a sve je prilagođeno atmosferi događaja, od privatnih proslava do korporativnih evenata.

Eros vjeruje da ključ uspjeha u njegovom poslu leži u stvaranju iluzije i fantazije. - Ako želiš biti striper, trebaš biti neka fantazija - moraš biti malo iznad prosjeka, nešto što bi ljudi htjeli imati, ne nešto što mogu imati svaki dan - pojasnio je svoju filozofiju. Upravo zato njihovi nastupi obiluju tematskim kostimima i jasno profiliranim likovima, od romantičnih zavodnika do vatrogasaca, policajaca, kauboja i spartanskih ratnika, nudeći publici bijeg od svakodnevice i doživljaj koji se, kako kažu, zauvijek pamti. - Žene reagiraju različito, ali u deset godina nisam imao nikakav problem da bih rekao 'moram se ostaviti ovoga..' - dodao je Eros, kojeg je publika nagradila velikim aplauzom, a žiri jednoglasno pustio dalje.