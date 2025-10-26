Peta audicijska epizoda donijela je devet novih impresivnih točaka. Od lutkarske predstave, vatrenih plesova, sve do šarmantnih glazbenika, jedan od impresivnijih nastupa imao je Nicolas Ypil, 29-godišnji Filipinac koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar. Večer je na najemotivniji mogući način zaključio izvedbom pjesme „Lutka“ te potpuno oduševio žiri i publiku, ne samo snažnim vokalom, već i iznenađujuće čistim izgovorom i dubokom emocijom kojom je otpjevao svaku riječ. Impresionirana njegovim nastupom, Martina Tomčić nije mogla sakriti suze, a cijeli studio nagradio ga je ovacijama.

Zbog jednog natjecatelja Martina Tomčić nije mogla sakriti suze: 'Ovo je bio jedan od najboljih nastupa ikada'

„Nakon ovoga, ti ćeš u hotelu samo pjevati, a netko drugi će šerafiti“ – rekla je dirnuta Maja i dodala: „Ovo je bio jedan od najboljih nastupa ikada!“ S Majom se složila i Martina koja je odlučila svoj zlatni gumb pokloniti upravo Nicolasu. Vidno ganut, Nicolas se iz srca zahvalio svima. „Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Nije moj narod taj koji me cijeni, nego vaš narod. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto.“ – poručio je kandidat u suzama. „Zbog ovih ljudi i zlatnog gumba sada vjerujem u sebe!“ – rekao je za kraj.

Večer je u veselom tonu otvorila Anne Klinge, koja je žiri osvojila svojom potpuno neobičnom točkom lutkarstva. Svoja stopala pretvorila je u lutke i ispričala duhovitu mini predstavu. „Toliko ste senzacionalnu predstavu napravili i obećajem vam da ću doći na vašu prvu predstavu koja mi bude blizu!“ – poručila joj je Maja, dok je Anne dobila jednoglasan prolazak u sljedeći krug. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri pripao je Valeryju, poznatom pod umjetničkim imenom Robot Val. Njegov je nastup započeo misteriozno kada su ga voditelji doslovno iznijeli na pozornicu. „Ovo je lutka. Ovo nije čovjek!“ – ponavljao je žiri u nevjerici dok je Val izveo nevjerojatno precizan i sinkroniziran robotski ples.

Zbog Chronove bolesti, Valery je morao napustiti hip-hop stil kojim se prije bavio, te je za svoj autentičan robotski nastup dobio četiri „DA“. Poseban trenutak večeri donijela je Lara Crnjac, mlada umjetnica hrvatsko-slovenskih korijena, koja je publiku i žiri ostavila bez daha svojom zračnom akrobacijom. Iznenađenje je bilo još veće kada je otkrila da se ovim zahtjevnim oblikom plesa bavi tek nepunih godinu dana, nakon što je zbog ozljede morala prekinuti 18 godina dugu gimnastičku karijeru. „Uzela si nam svu pažnju ovog svijeta,“ – poručila joj je Maja Šuput, a žiri joj je jednoglasno omogućio prolazak dalje. Temperaturu u studiju podignuo je Eros Casanova, koji je sa svojom plesnom partnericom izveo zavodljivu i energičnu točku.

Kada je tijekom nastupa skinuo odjeću, Maja je uzbuđeno vrisnula, a žiri se oduševio kada je Eros otkrio da ga je u svijet strip plesa zapravo uvela njegova supruga. Njegov posao i hobi, podržao je i žiri s četiri „DA“. Strastvenim plesom odlučila se predstaviti i content kreatorica Nadja Džanan. „Volim sve što je vatreno,“ rekla je prije audicije, a upravo takav bio je i njezin nastup, koji je izazvao podijeljene reakcije žirija. Martina Tomčić prva je pritisnula „X“ te joj poručila: „Nadja, prekrasna si, ali plesati ne znaš. Ples kao umjetnost nadilazi pokrete koje si izvela.“ S druge strane, Davor Bilman se nije složio: „Ja odgovorno tvrdim da znaš plesati i da si to večeras pokazala. Uživao sam gledajući tvoj nastup.“ Na kraju, Nadja je dobila prolaz od Bilmana i Medvešeka, dok su joj Maja i Martina rekle “NE”, čime nije prošla u sljedeći krug natjecanja.

S nesvakidašnjim talentom u petu epizodu stigao je Bruno Ivančić, 15-godišnjak iz Zagreba, koji je žiri zadivio svojom nevjerojatnom brzinom u slaganju Rubikovih kocaka. Kako bi pokazao svoje umijeće, Bruno je zamolio članove žirija da nasumično preslože nekoliko Rubikovih kocaka, a potom ih je pred svima u samo nekoliko sekundi savršeno složio. Publika je s divljenjem pratila svaki njegov pokret, a Bruno je otkrio kako je sve počelo: „Jednom sam u autu iz dosade složio kocku – i od tada postajao sve brži i brži.“ Nakon što je obišao više od 60 zemalja svijeta, kandidat Srle Stefanović odlučio je na pozornici Supertalenta pokazati svoju ljubav prema glazbi izvedbom pjesme „Lažaš zlato, lažeš dušo“. „Vaš talent počiva u vašem karakteru,“ rekla mu je Martina Tomčić, dok je Fabijan dodao da ga podsjeća na „old school pristup pun duše“. Srle je na kraju dobio prolazak od svih članova žirija osim Martine Tomčić koja mu je teška srca ipak rekla „NE“. Iz Engleske došao je bend Rockin'em i starim rock hitovima pritom zabavio i rasplesao publiku. „Ovi nisu naši, nema šanse!“ – kroz smijeh je rekla Maja čim su ušli na pozornicu. „Učinili ste moj dan doista sretnim,“ rekla im je Martina, a Fabijan dodao: „Imate nevjerojatnu energiju!“ Rockinem grupa osvojila je i publiku, a žiri ih je nagradio prolaskom u sljedeću fazu natjecanja.