Misterizona smrt: Poznatu glumicu pronašli su mrtvu, a suprug je spavao s njenom majkom u krevetu pa i on preminuo

Brittany Murphy bila je glumica koja je imala veliki potencijal i predviđali su joj blistavu karijeru, ali nažalost njezina životna priča, obilježena je tugom. Brittany je rođena10. studeni 1977. u Atlanti, a roditelji su joj se razišli kad je bila djevojčica te se s majkom preselila u New Jersey, gdje je već u školskim danima pokazivala svoj glazbeni i glumački talent i rado je sudjelovala u školskim predstavama. Zato njezinu majku nije iznenadilo kada je Brittany u tinejdžerskim godinama izrazila želju da se preseli u Kaliforniju kako bi se profesionalno bavila glumom. Lovci na talente brzo su primijetili njezin potencijal i već s 14 godina dobila je prvu televizijsku ulogu u seriji "Drexell’s Class". Šira javnost je primjećuje 1995. godine s filmom "Djevojke s Beverly Hillsa" u kojem je utjelovila nezaboravnu ulogu Tai Frasier. Kasnije je briljirala i u filmovima "Upravo vjenčani" "Sin City", "Prekinuta mladost", "8 milja", "Djevojke iz visokog društva"... Slavu i popularnost je priželjkivala, ali iza kulisa vodila je svoje unutarnje borbe i kada je preminula u 33. godini njezina prerana i misteriozna smrt šokirala je javnost, a nagađanja o tome što se zapravo dogodilo ponovno su potaknuta 2021. godine objavom dokumentarnog filma “Što se dogodilo, Brittany Murphy?”.

Brittany je pronađena mrtva u svom domu u Los Angelesu. Uzrok smrti mijenjao se nekoliko puta i isprva se govorilo o prirodnoj smrti, zatim o akutnoj upali pluća i teškoj anemiji, a kasnije i o mogućem predoziranju lijekovima koje je uzimala zbog psihičkih problema. Spominjala se čak i bakterijska infekcija te otrovna plijesan pronađena u kući. Pet mjeseci nakon njezine smrti, u sličnim okolnostima, preminuo je i njezin suprug, britanski scenarist Simon Monjack, u 41. godini života. Do danas, okolnosti njihove smrti ostale su nerazjašnjene. Autorica dokumentarnog filma o slavnoj glumici Bryn Curt James rekla je kako je Brittany živjela u kući koja nije bila održavana te je u vili vladao apsolutni nered i šminka i lijekovi su bili razbacani po njezinoj sobi. “Krevet je bio umrljan, plahte natopljene znojem, a noćni ormarići puni napola ispijenih boca vode i lijekova,” navela je autorica. U dokumentarcu se mnogo krivnje svaljuje na Simona Monjacka, koji je, kako se tvrdi, kontrolirao svaki aspekt Brittanynina života.

Jutro kad je preminula, njezina majka Sharon pronašla ju je kako teško diše na terasi. Brittany joj je navodno rekla: “Umirem… Mama, volim te.” Nedugo potom srušila se u kupaonici. Hitna pomoć ju je prevezla u bolnicu Cedars-Sinai, ali liječnici je nisu uspjeli spasiti. Simon je kasnije izjavio da nije znao da njegova supruga ima upalu pluća te da ju je, prema vlastitim riječima, “pažljivo liječio kod kuće”. Simon je navodno nakon smrti supruge sudjelovao na snimanjima s njezinom majkom Sharon, a šuškalo se da su njih dvoje ljubavnici, jer su priznali da su spavali u istom krevetu

Kad je Simon preminuo pod gotovo identičnim okolnostima, mnogi su počeli sumnjati u Brittanyinu majku Sharon. Brittanyin otac, Angelo Bertolotti, otvoreno je optužio Sharon za umiješanost u smrt svoje kćeri i zeta: “Neka objasni zašto je postala glavni nasljednik u oporuci koja je isključila Simona. Zašto je oporuka promijenjena neposredno prije njihova planiranog preseljenja u New York? I zašto je prodala Brittanyne osobne stvari – pa čak i donje rublje – na aukciji?” Dodao je i da je “od troje ljudi koji su živjeli u toj kući, samo jedno preživjelo – i to ono koje je profitiralo”.