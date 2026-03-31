Glumac iz poznate serije preminuo u 42. godini života, borio se s teškim oblikom raka

Američki komičar i glumac Alex Duong, poznat po ulogama u serijama "Blue Bloods" i "Jeff Ross Presents Roast Battle", preminuo je u subotu nakon jednogodišnje borbe s teškom bolesti. Iza sebe je ostavio suprugu Christinu i petogodišnju kćer Everest.

Vijest o smrti potvrdila je njegova prijateljica Hilarie Steele, koja je na platformi GoFundMe objavila da je Duong preminuo u subotu ujutro, 28. ožujka, "okružen ljubavlju i dragim prijateljima". Dan ranije pao je u septički šok, a posljednje trenutke proveo je bez bolova. Njegova supruga Christina i petogodišnja kći Everest uspjele su se oprostiti od njega večer prije smrti. "Bio je dovoljno priseban da se pozdravi sa svojom djevojčicom, koju je obožavao od trenutka kad se rodila. Shrhrvani smo, ali zahvalni na podršci, molitvama i velikodušnosti koju ste svi pokazali tijekom ovog nezamislivog razdoblja", napisala je Steele.

Njegova supruga Christina oprostila se od njega emotivnom objavom na Facebooku. "Alex je bio nevjerojatan suprug i otac do posljednjeg trenutka. Borio se tako snažno cijelu godinu i nijednom se nije požalio na bolove koje je trpio. Bol koju ja sada osjećam nije ništa u usporedbi s onim što je on proživio", napisala je. Dodala je kako je Alex i u trenucima delirija mislio na njihovu kćer i ostajao miran zbog nje. "Bio je veliki borac, ali protekli tjedan bio je previše za njegovo tijelo. Utjehu pronalazim u spoznaji da više ne pati. Preminuo je mirno, uz nas. Nikada neću zaboraviti taj trenutak", poručila je.

Duongova teška bitka započela je početkom 2025. godine. Sve je počelo s glavoboljama iza oka, no pravi alarm upalio se kada mu je menadžer u Comedy Storeu, gdje je radio, rekao da mu lijevo oko "izgleda kao da će ispasti". Ubrzo mu je dijagnosticiran alveolarni rabdomiosarkom, rijedak i izrazito agresivan rak mekog tkiva. Ubrzo nakon što je saznao da je tumor zloćudan, potpuno je izgubio vid na lijevom oku. U to vrijeme, obitelj si nije mogla priuštiti zdravstveno osiguranje, a Duong se suočio s medicinskim sustavom koji ga je, kako je rekao, ostavio frustriranim i uplašenim.

Tragedija je bila tim veća što se dogodila u trenutku kada je njegova karijera bila na vrhuncu. Nakon godina rada i probijanja, Duong je dobio zapaženu ulogu vođe bande Sonnyja Lea u popularnoj seriji "Blue Bloods" i trebao je krenuti na veliku turneju kao predgrupa komičaru Ronnyju Chiengu. Kako piše Los Angeles Times, radio je na tome da izbjegava stereotipne uloge azijskih likova i napokon je počeo dobivati zasluženo priznanje. "Sve za što sam radio, čovječe, u dva tjedna... Sve je nestalo", rekao je u suzama u jednom podcastu početkom 2025., slomljen spoznajom da mu je bolest oduzela sve što je gradio. "Trebala je ovo biti dobra godina. Samo želim jednu cool godinu u kojoj radim, zaradim nešto novca i mogu se brinuti za svoju obitelj."

Tijekom liječenja, koje je uključivalo kemoterapiju i zračenje, rak se proširio na kralježnicu i mozak, uzrokujući napadaje i nesnosne bolove. Unatoč svemu, Duong nije gubio smisao za humor. Komičarska zajednica u Los Angelesu okupila se kako bi mu pomogla. Organizirana je humanitarna večer, a putem GoFundMe kampanje prikupljeno je gotovo 125.000 dolara za pokrivanje medicinskih troškova i pomoć njegovoj obitelji. "Komičari si uvijek čuvaju leđa kada su teška vremena. Znamo koliko je teško boriti se i preživljavati u ovom poslu samo da bismo mogli pričati viceve i napredovati. To je predivna stvar", izjavio je Duong prošle godine. Ipak, teret bolesti bio je golem. "Ne želim biti jak! Samo želim pričati svoje glupe šale, nasmijavati ljude i biti sa svojom obitelji."

Od Duonga su se oprostili brojni kolege i prijatelji. Legendarni klub The Comedy Store, gdje je počeo kao "door guy" i dogurao do redovitog izvođača, opisao ga je kao "voljenog muža, odanog oca i jednog od najvrjednijih i najponosnijih članova naše obitelji". Komičar Jeff Ross, s kojim je radio na emisiji "Roast Battle", napisao je: "Veliki gubitak za našu obitelj. Volimo te, Alex." Komemoracija za Alexa Duonga održat će se 17. travnja na groblju Hollywood Forever u Los Angelesu.

*dijelom uz pomoć AI