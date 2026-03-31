Jednoj od najvećih pjevačica svih vremena bolest je zamalo uništila karijeru, a sada je objavila veliku vijest: 'Spremna sam'

Céline Dion najavila je povratak na pozornicu, četiri godine nakon što joj je dijagnosticirana neizlječiva bolest koja je utjecala na njezin glas i sposobnost hodanja. Legendarna kanadska pjevačica, poznata po bezvremenskim baladama poput „My Heart Will Go On” i „Because You Loved Me”, održat će deset večeri koncerata u pariškoj La Défense Areni, koja prima 40.000 ljudi. Nastupi su zakazani za rujan i listopad.

Vijest o povratku objavila je na dan svog 58. rođendana, nazvavši je na Instagramu “najljepšim darom u životu”. “Spremna sam za ovo,” poručila je obožavateljima. “Osjećam se dobro, snažno, uzbuđeno i, naravno, pomalo nervozno.” Govoreći o svom zdravstvenom stanju, Dion je dodala: “Dobro sam, kontroliram svoje zdravlje i opet pjevam – čak i malo plešem. Ali moram vam reći nešto važno: svih ovih godina osjećala sam vaše molitve, podršku, dobrotu i ljubav. Zahvalna sam vam svima i jedva čekam ponovo vas vidjeti.”

Céline Dion, jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena, posljednji je put nastupila 8. ožujka 2020. u američkom New Jerseyju, na koncertu u sklopu turneje Courage. Turneja je prvo prekinuta zbog pandemije covida, a potom i otkazana nakon što joj je dijagnosticiran rijedak Stiff Person sindrom, koji uzrokuje bolne grčeve mišića. Za povratničke koncerte raspored je osmišljen s razmakom od nekoliko dana između nastupa, kako bi se izbjegao fizički napor i omogućila optimalna briga o zdravlju.

Prodaja ulaznica počinje 7. travnja, a zbog očekivane goleme potražnje obožavatelji se mogu unaprijed registrirati putem njezine službene mrežne stranice već od utorka, 31. ožujka. Istoga dana diljem Pariza pojavili su se plakati s njezinim stihovima, dok je Eiffelov toranj u ponedjeljak navečer zasvijetlio porukom „Paris, je suis prête” (Pariz, spremna sam), uz prigodnu glazbenu playlistu s pjesmama poput I’m Alive, Encore Un Soir i My Heart Will Go On. Dion je za francusku publiku snimila i posebnu video poruku, reproduciranu uz spektakularnu igru ljubičastih svjetala s vrha tornja.

Celine je posljednjih mjeseci već nekoliko puta dala naslutiti da se vraća. Posebno je odjeknuo njezin nastup na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je dirnula publiku izvedbom pjesme Edith Piaf "L'Hymne à L'Amour". Također se nedavno pojavila na koncertu Paula McCartneyja u Las Vegasu, gdje je opušteno uživala s obitelji, što je dodatno potaknulo optimizam među fanovima. "Vjerujem u sebe, u svoju hrabrost... vratit ću se na pozornicu jer sam spremna", izjavila je nedavno u jednom intervjuu.

Osim glazbenog povratka, Dion se ponovno aktivno pojavljuje u javnosti. Nedavno je postala zaštitno lice brenda Charlotte Tilbury, a njezina kampanja, uz pjesmu "I'm Alive", simbolično naglašava njezinu borbu i povratak.

Podsjetimo, Celine se povukla iz javnosti 2022. godine nakon što je otkrila da se bori s teškom bolešću. Celine je dijagnosticiran takozvani 'sindrom ukočene osobe'. To je progresivni poremećaj koji može spriječiti hodanje i druge bitne vještine svakodnevnog funkcioniranja, a ljude pretvara u 'žive skulpture'. - Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje sam imala. Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokuju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - ispričala je pjevačica u svojoj objavi na Instagramu.