Alen Vitasović otvorio dušu: 'Alkohol je teška pritajena ku*va koja te svakodnevno ubija, a ti nisi svjestan'

Omiljeni istarski glazbenik Alen Vitasovič (57) nedavno je nastupio u zagrebalkom kluvu Sax! te potvrdio da i nakon tri desetljeća karijere ima svoju brojnu publiku koja uglas pjeva njegove pjesme. Vitasović je tako demantirao samog sebe, budući da je krajem prošle godine na društvenim mrežama napisao kako više neće nastupati. "Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam još jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj", napisao jetada. Sada je za net.hr objasnio da neće odustati od nastupa dok je zdrav.

- Mnogi odustaju nakon nekog kratkotrajnog uspjeha i neuspjeha. Ja nisam i neću dok me još malo zdravlje služi. Nema recepta, ali ja imam svoj način. Treba se i roditi za to. Nisu svi rođeni. Hvala svemiru, sudbini nekoj, kazao je i dodao da su mu emocije najvažnije.

- Emocije su 99% meni. Od pjesama i cijelog života. Svaku pjesmu koju sam snimio bila je dio mog života. Kod mene laži nema. Publika to vidi i čuje. Moj je dosadašnji život bio turbulentan, dosta težak, ali preko glazbe sam izbacivao van sve negativnosti. To me drži da stvaram i dalje, dodao je glazbenik i otkrio da mu je nagli uspjeh sve promijenio.

- Život mi se promijenio. Upravo ušao u brak, dobio sina i onda "pljuvanje", ponižavanje. Alen nema pojma... Od 1993. godine do danas slušam svašta o sebi. Sve sam prebrodio. Nakon pada sam se dizao, a bit će toga vjerojatno i još. Izmučile su me i bolesti. Izazovno je bilo uskladiti karijeru, odgajati djecu, biti suprug. Pomogli su mi dobri ljudi. I stručni, pogotovo u doba COVID-a kad sam bio skoro mrtav čovjek. Bez novca i posla tri godine. Godinu dana na intenzivnoj njezi, veli Alen koji i dalje otvoreno priča o borbi s alkoholizmom.

- Ne bih više o alkoholu. To je teška borba. Nije to hir ili slabost. Puno toga utječe da čovjek uđe u taj problem. Konkretno ja... Emocije, genetika, moj posao... Alkohol mi je uništio puno. Mene, druge drage ljude, financijski i još sto stvari. Na vrijeme sam uz veliku muku prestao s tim. Neke stvari iz prošlosti se ne mogu popraviti, ali život ide dalje. Danas. Sutra. Alkohol je teška pritajena ku*va koja te svakodnevno ubija, a ti nisi svjestan. Ja sam svjestan. Smrt alkoholu, rekao je Vitasović i dodao da i dalje vjeruje u ljubav, a s bivšim suprugama je u dobrim odnosima.