Tko je pobjednik 'Života na vagi'? Dominik je otac četvero djece, a u emisiji je saznao i da mu je supruga ponovno trudna

Dominik je odnio pobjedu u devetoj sezoni showa 'Život na vagi'! Osim titule, osvojio je i novčanu nagradu od 20.000 eura, a evo tko je on. Tijekom showa izgubio je 57,3 kilograma odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase. Iz ovog projekta izlazi sa 112 kilograma. U finale je ušao zahvaljujući zlatnoj ulaznici, a bio je i kapetan crvenog tima u showu. Na prvom vaganju imao je 169,3 kilograma.

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. Tijekom showa, njegova supruga otkrila mu je i da čekaju petu bebicu što mu je dalo još vjetra u leđa. Višak kilograma otežavao mu je svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom. "Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci", iskreno je priznao prije ulaska u show.

Iako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji. "Straši me pomisao na njihov život bez tate", govorio je. Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju. "Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu", kazao je Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.

Inače, Dominik se i dugo godina bavio sportom, a o svojem košarkaškom timu govorio je i nekoliko puta u showu.

Na jednom vaganju otkrio je i da je nasjeo na prevaru. Naime, podijelio je duboko dirljivu priču koja ga je, kako sam kaže, naučila tešku lekciju o povjerenju i ljudskoj prirodi. Njegova priča započela je kao čin čiste humanosti i profesionalne etike. Kao fizioterapeut, Dominik je na molbu kolegice liječnice pristao pomoći obitelji s djevojčicom koja se suočavala s teškom dijagnozom i motoričkim poteškoćama. Ganut teškom situacijom obitelji, odlučio je raditi s njima gotovo bez naknade. "Ja sam stvarno nekako iz svoje dobre volje to radio skoro pa besplatno", prisjetio se Dominik, opisujući kako je s ljubavlju i predanošću pristupao terapiji, želeći olakšati život bolesnoj djevojčici. Nedugo nakon što su se on i supruga vjenčali, uslijedio je poziv koji će sve promijeniti. "Dobio sam poziv od iste te obitelji da im nešto jako hitno treba, da trebaju novce za nekakav lijek za malenu", ispričao je. Bez oklijevanja, vođen isključivo željom da pomogne, odmah im je posudio, kako kaže, "izrazito pristojnu" svotu novca. Posuđeni novac nikada nije vidio. Uslijedila su obećanja i izgovori koji su se ponavljali iz dana u dan. "Nemoj me lagati, nemoj mi govoriti 'sutra ću, preksutra ću'", s gorčinom je opisao Dominik osjećaj nemoći dok je shvaćao što se događa. Ipak, ono što je uslijedilo potpuno ga je slomilo. "Da bi ih vidio za par tjedana kako ista ta obitelj putuje negdje po Disneylandu", otkrio je šokantan detalj. U tom trenutku, osjećaj povrijeđenosti bio je ogroman.

"Možda je to prvi put da sam se baš osjetio prevareno. U tom trenutku sam se osjećao baš na magarcu", priznao je. Objasnio je kako mu nikada nije bio problem darovati novac, ali boljela ga je laž i manipulacija. "Nisam imao problem ni s time da ja darujem te novce nekome, ali nemoj me lagati." Iako povrijeđen, Dominik je odlučio taj dug otpisati i smatrati ga poklonom za djevojčicu, koja u cijeloj priči nije bila ništa kriva. Ipak, ožiljak je ostao. "Rekao bih da sam prilično jeftino platio tu školu povjerenja", zaključio je svoju ispovijest. Ovo bolno iskustvo, priznao je, oblikovalo je njegov pogled na svijet i ljude, a odraz se vidi i u njegovom pristupu igri u 'Životu na vagi'. Strah da ponovno ne ispadne naivan ili "glup" jedan je od pokretača njegove strategije, gdje se, kako kaže, "bolje ispasti glup nego iz aviona".