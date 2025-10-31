Josipa o financijskim problemima nakon izlaska iz showa: 'Hvala svim predivnim ljudima'

Josipa se nakon izlaska iz izolacije showa 'Život na vagi' suočila s brojnim izazovima, pa i financijskim. "Zahvalila bih se svojim prijateljicama iz djetinjstva, s nogometa koje su mi pomogle. I trenerici Mirni koja mi je puno toga omogućila, a i svim predivnim ljudima koji su me svojim djelima spasili", istaknula je Josipa prije nego joj je vaga pokazala gubitak od 48,4 kilograma, odnosno 31,5 posto.

Inače, Josipa je i tijekom showa otkrila da su joj financije tijekom života bile veliki problem te da je sama podigla dvoje djece i da je cijeli život podstanar. Josipa je isticala i koliko joj je novčana nagrada važna, no ipak je nije uspjela osvojiti.