Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
život na vagi

Josipa o financijskim problemima nakon izlaska iz showa: 'Hvala svim predivnim ljudima'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 21:52

Zahvalila bih se svojim prijateljicama iz djetinjstva, s nogometa koje su mi pomogle. I trenerici Mirni koja mi je puno toga omogućila, a i svim predivnim ljudima koji su me svojim djelima spasili", istaknula je Josipa

Josipa se nakon izlaska iz izolacije showa 'Život na vagi' suočila s brojnim izazovima, pa i financijskim. "Zahvalila bih se svojim prijateljicama iz djetinjstva, s nogometa koje su mi pomogle. I trenerici Mirni koja mi je puno toga omogućila, a i svim predivnim ljudima koji su me svojim djelima spasili", istaknula je Josipa prije nego joj je vaga pokazala gubitak od 48,4 kilograma, odnosno 31,5 posto.

Inače, Josipa je i tijekom showa otkrila da su joj financije tijekom života bile veliki problem te da je sama podigla dvoje djece i da je cijeli život podstanar. Josipa je isticala i koliko joj je novčana nagrada važna, no ipak je nije uspjela osvojiti. 

Josipa nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': Nisam imala lagan put jer sam se ozlijedila odmah na početku
1/7

Ključne riječi
život na vagi RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja