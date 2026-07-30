Nakon burnog razvoda glumica iz 'Svadbe' pronašla je sreću s prijateljem bivšeg supruga. Hrvati je obožavaju

Poznata srpska glumica Anđelka Stević Žugić (41), koju je publika diljem regije zavoljela zahvaljujući humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka", raznježila je pratitelje novom objavom posvećenom suprugu Marku Žugiću. Povod je bio njegov rođendan, a glumica mu je čestitala nizom zajedničkih fotografija s putovanja i romantičnih trenutaka koje su proveli zajedno. Uz fotografije na kojima poziraju zagrljeni i razmjenjuju nježnosti Anđelka je napisala tek kratku poruku: "Mom dečku je rođendan". Objava je ubrzo privukla brojne reakcije, a među čestitkama našle su se i poruke njihovih prijatelja i Anđelkinih kolega koji su paru poželjeli još mnogo sretnih zajedničkih godina. Iako Anđelka privatni život uglavnom nastoji držati podalje od javnosti, posljednjih godina povremeno sa svojim pratiteljima podijeli poneki prizor iz obiteljske svakodnevice ili sa zajedničkih putovanja. Upravo su fotografije s Markom među onima koje redovito privuku veliku pozornost, ponajviše zato što je njihova ljubavna priča od samog početka bila pod povećalom javnosti.

Anđelka i Marko vjenčali su se u rujnu 2023. godine na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali članovi obitelji i najbliži prijatelji. Nekoliko mjeseci prije vjenčanja, u svibnju iste godine, dobili su kćer Čarnu. Glumica iz prvog braka s ugostiteljem Darijem Prpićem ima sina Jakšu. Njihova je veza svojedobno izazvala velik interes regionalnih medija zbog činjenice da su Marko i Anđelkin bivši suprug bili bliski prijatelji. Nakon što se doznalo za novu ljubav, Anđelka se našla i na meti brojnih negativnih komentara, no kasnije je otvoreno govorila o tome koliko joj je bilo važno ne dopustiti da medijska buka utječe na njezine privatne odluke. I sam Prpić svojedobno je javno komentirao njezinu vezu s nekadašnjim prijateljem te paru poželio sreću.

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Glumica je o razvodu posljednjih godina govorila znatno otvorenije nego prije. U travnju ove godine gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2", gdje je naglasila kako razvod ne mora značiti kraj života, a iskustvo rastave na humorističan način obrađuje i u svojoj monodrami "Što me opet snađe". Predstava, koju izvodi već dvije godine, bavi se životom nakon razvoda, odnosima i društvenim očekivanjima, a hrvatska će je publika ponovno moći gledati i ove jeseni. Na profesionalnom planu 41-godišnja glumica trenutačno uživa u jednom od najuspješnijih razdoblja karijere. Osim serije "Andrija i Anđelka", koja joj je donijela veliku popularnost i izvan Srbije, hrvatska ju je publika nedavno gledala i u filmu "Svadba" redatelja Igora Šeregija. Hrvatski audiovizualni centar navodi je među članovima glumačke postave, uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonju, Vesnu Trivalić, Seku Sablić i druge.

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"Svadba" je ostvarila izniman uspjeh u kinima, a Pulski filmski festival u srpnju ju je predstavio kao najgledaniji hrvatski film svih vremena. Upravo je tim filmom otvoreno ovogodišnje, 73. izdanje Pulskog filmskog festivala, na kojem se Anđelka pojavila i sa suprugom Markom. Čini se tako da je nakon razdoblja u kojem je njezin privatni život često bio predmet medijskih napisa Anđelka danas pronašla mirniju ravnotežu između obitelji i karijere. A posljednjom rođendanskom objavom pokazala je da, unatoč tome što detalje braka uglavnom čuva za sebe, od nježne poruke suprugu ipak ne zazire.

**Uz korištenje AI-ja