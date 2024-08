Nakon skandala na festivalu u Šibeniku mlada pjevačica iz Sinja poručuje Grdoviću: Rukavica je bačena

Prošlog vikenda održale su se 27. Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku i pobjednicom je najprije proglašena Sinjanka Duška Brčić Šušak (bivša natjecateljica showa The Voice), a na kraju su organizatori rekli kako je došlo do greške te da je pobjednik zapravo Mladen Grdović. Kako su rekli organizatori došlo je do problema s glasovima, a problemi su nastali zbog glasovanja publike putem mobitela i QR koda. Na kraju je ispalo kako Duška nije dobila najveći broj glasova.

'Prvo sam bila malo u šoku kad su me nazvali, ali poslije sam se našalila na tu temu jer nam to jedino preostaje. Reagirala sam tako da je došla Nova TV u Sinj, imali smo neki intervju, ja sam po njima poslala nagradu jer su oni svakako išli kod Tommi Mischell, direktorice i organizatorice festivala, onda sam ja rekla ponesite to molim vas da se sad ne zezamo sa poštama i expressom pa bolje da vi to odnesete u moje ime'', ispričala je Duška Brčić Šušak za IN magazin.

VEZANI ČLANCI

Ispričala je kako su je organizatori nazvali i objasnili cijelu situaciju s glasovima i Duška je odmah rekla neka podijele tu informaciju s javnosti i dodala kako je sve ovo na kraju ispalo super za nju, a prijatelji je već zezaju zbog toga što je ovih dana glavna vijest. ''Meni je ispalo dobro. Mi se sad baš zezamo, ja i prijateljice, kako su novine pune mene, iskačem iz paštete, a moja ekipa govori ''Strah me otvorit frižider da tebe ne bi našli u frižideru!'', ispričala je mlada pjevačica. S Mladenom Grdovićem još se nije čula nakon svega što se dogodilo, ali ima jednu ideju i poruku za svog kolegu.

GALERIJA Pogledajte koje su poznate osobe došle na vjenčanje Matije Cveka

''Nismo se čuli ja i gospodin Mladen. Ja sam njemu čestitala, evo sad ovim putem mu čestitam ponovno, ipak je on ikona naše dalmatinske pisme. Ja sam rekla u intervjuu, eto ako Bog da, ako se sve poklopi, ja i on ćemo imat duet dogodine, baš za Šibenik, zove se ''Ko prvi, njegovo!'' Pa vidjet ćemo, nije ništa odgovorio, ali sigurna sam da je on to pročitao, a možda i odgovori, tko zna, rukavica je bačena...'', veli Duška.

VIDEO Severina prepričala što se dogodilo na granici: 'Neću u Srbiju dok joj je diktator na vlasti'