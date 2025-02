Tko je dečko Lane Radeljak? Zgodan mladić jednom se pojavio u popularnom hrvatskom showu

Lana Radeljak, kći pokojne glumice Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana, u posljednje vrijeme sve otvorenije dijeli detalje iz svog privatnog života na društvenim mrežama. Više ne skriva ni svog dugogodišnjeg partnera Antonia, kojem je posvetila i nekoliko objava. Njihovi osmijesi na zajedničkim fotografijama jasno pokazuju koliko su sretni, a mi vam otkrivamo tko je mladić koji je osvojio Lanino srce.

Antonio Barišić ime je koje je gledateljima postalo poznato 2022. godine zahvaljujući njegovom sudjelovanju u popularnom kulinarskom showu MasterChef. Pritom, Antonio je ostavio dobar dojam na žiri,a predstavio se sočnom patkom sa slatko-kiselim umakom, demonstrirajući kulinarsko umijeće unatoč maloj nezgodi prilikom serviranja.

No, Antonio nije samo talentirani kuhar amater. On je, naime, magistar kemije, što pokazuje njegovu svestranost i strast prema različitim područjima. U emisiju je došao u pratnji bake, koja mu je, kako je sam istaknuo, bila najveća podrška i inspiracija u kuhanju.

Lana je u nedavnom intervjuu pričala o privatnom životu i pritom otkrila koliko su ona i Barišić zajedno: "Antonio i ja zajedno smo već tri godine i iskreno mogu reći da je moja najveća podrška, ne samo kada je riječ o društvenim mrežama, nego i u životu općenito. I prije nego što sam otvorila svoje profile na društvenim mrežama javnosti, bodrio me i poticao moje samopouzdanje da počnem raditi ono što volim i što me zanima. On je jedna od najboljih osoba koje sam dosad upoznala - osoba koja na dnevnoj bazi unosi mir i pozitivnu energiju u moj život", kazala je u razgovoru za Story.

Par se upoznao tijekom Antonijevog izleta u kulinarske vode: "Da, upoznali smo se baš u vrijeme kada se prijavio u ‘MasterChef’ pa sam bila uz njega tijekom cijelog procesa. Moram priznati da sam često bila pokusni kunić dok je vježbao i eksperimentirao s jelima. U svakodnevnom životu većinom on preuzima kuhanje jer to zaista voli, a ja se uopće ne bunim. Prošle godine doznala sam da imam celijakiju i ne smijem jesti gluten, a Antonio se odmah prilagodio toj situaciji. Njegova pažnja, trud i briga pokazuju koliko mu je stalo i to je još jedan razlog zašto ga toliko volim - priznala je Radeljak.

Kako kaže Lana, Antonio je po prirodi vrlo optimističan, predan, inteligentan i suosjećajan, a njegova zarazna energija pozitivno utječe na nju. Pohvalila se i kako je njezin dragi prošle godine u Beču istrčao prvi maraton, a sada se punom parom priprema za drugi ovoga proljeća. "Jako sam zahvalna što ga imam u svom životu", tvrdi.

Barišić se brzo uklopio u obitelj Radeljak, koju je cijelu upoznao: "Svima se odmah svidio. Naravno, tata je, kako to obično bude s očevima, bio vrlo oprezan i odmah ga je propitao o svim mogućim temama. Međutim, čini se da i dalje nije uspio pronaći ni jednu manu, što je svakako pohvalno. Ipak, moram priznati da je tata oduvijek bio osjetljiv kada je riječ o meni pa mi puno znači što je potpuno prihvatio Antonija. Iskreno mislim da sam pronašla nekoga tko zaista odgovara ne samo meni, nego i mojoj obitelji - zaključila je Lana.

Podsjetimo, osim što privlači pažnju svojim objavama, Lana je i poslovno ostvarena mlada žena. Diplomirala je ekonomiju i menadžment na prestižnom Sveučilištu Bocconi u Milanu, a krajem prošle godine započela je novu poslovnu poziciju kao viši asistent u uglednoj konzultantskoj tvrtki Mazars Hrvatska. Ovaj uspjeh podijelila je i na svom LinkedIn profilu, gdje je napisala: "Sretna sam što mogu podijeliti s vama da sam započela novu poslovnu poziciju kao viši asistent u tvrtki Mazars u Hrvatskoj."

Lanin životni put neodvojivo je vezan uz tragičan gubitak njezine majke. Podsjetimo, Ena Begović preminula je 15. kolovoza 2000. godine u prometnoj nesreći na otoku Braču, kada je Lana imala samo mjesec dana. Njen otac, Josip Radeljak, danas je u vezi s Nevenkom Jeličić, no sjećanje na Enu i dalje živi kroz njihovu kćer, koja svojim izgledom i elegancijom neodoljivo podsjeća na slavnu majku.

VIDEO: S HRT-a odlaze Mirna Zidarić, Branka Slavica, tvrde kuloari. Svi prihvatili otpremnine