NOVO POGLAVLJE

Velike promjene u 'IN Magazinu', ovo je nova urednica popularne lifestyle emisije

Foto: Nova TV
14.08.2025.
u 16:08

Prepoznatljiva po avanturističkom duhu Svjetlana Matić Koljenik, izvještavala je s najvažnijih svjetskih modnih događanja u New Yorku, Parizu, Milanu, Hong Kongu i Šangaju

Popularna lifestyle emisija IN magazin, koja bez pauze traje od 2009. godine, ulazi u novo poglavlje – kreativno i inspirativno. Na čelo emisije od ovog petka dolazi nova glavna urednica Svjetlana Matić Koljenik, dugogodišnja članica redakcije i dosadašnja dnevna urednica, koja iza sebe ima više od 20 godina iskustva u televizijskom novinarstvu. „Dijete sam Nove TV – ovdje sam odrastala i razvijala se kao urednica, i s velikim zadovoljstvom preuzimam ovu novu odgovornost. Veselim se svim novostima i nadolazećim izazovima“, ističe Svjetlana, čija karijera na Novoj TV započinje još 2004. godine, najprije u Sceni informativnog programa, zatim u Red Carpetu, a posljednjih 12 godina upravo u IN magazinu.

Prepoznatljiva po avanturističkom duhu, izvještavala je s najvažnijih svjetskih modnih događanja u New Yorku, Parizu, Milanu, Hong Kongu i Šangaju, a među najposebnijim iskustvima ističe izvještavanje s kraljevskog vjenčanja princa Williama i Kate Middleton, s lica mjesta. Od 2013. godine vodila je dnevno uredništvo IN magazina, dajući popularnoj emisiji prepoznatljiv ritam i ton.

„Kad bih redakciju opisivala jednom fotografijom, bila bi to ona puna smijeha, ponosa i veselja – upravo zbog ljudi koji je čine“, dodaje Svjetlana. Na poziciji dnevne urednice IN magazina ostaje Ivana Nanut, čime se osigurava kontinuitet i dodatna urednička snaga. Uredništvo i tim IN magazina najavljuju nova, još kvalitetnija, dinamičnija i atraktivnija izdanja omiljene emisije.

