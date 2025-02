Jelena je u drugoj sezoni 'Života na vagi' izgubila više od 45 kg, pogledajte kako danas izgleda

Jelena Putnik bila je kandidatkinja druge sezone 'Života na vagi' i osvojila je 50.000 kuna kao nefinalistica jer je imala najviši postotak izgubljene tjelesne mase. Na finalnom vaganju imala je 45,2 kilograma manje nego na početku showa kada je imala 112,9 kg, odnosno došla je do 67,7 kilograma. Na Instagramu se često javlja, a nedavno se osvrnula na jednu promjenu koju prije nije primjećivala. "Ono kad tek na fotografiji shvatiš koliko ti se lice smanjilo...", napisala je Jelena. Ranije je otkrila da je nezadovoljna s nevjerojatnim rezultatom koji je postigla.

"Kada se osvrnem na samo godinu unatrag, pa čak i manje, stvarno sam napravila lijep rezultat, a opet nezadovoljna. Nisam na kraju puta, ali ako si ne promijenim mindset i priznam si i ovaj uspjeh, putovat ću još godinama", napisala je Jelena, te nakon toga otkrila još jedno postignuće. "Čak sam prošli tjedan uspjela navući hoodicu s finalnog tjedna 'Života na vagi' za koju sam mislila da nikad više neću obući. I opet mi nije dosta. Ok, da se ne varamo i lažemo, nisam skroz blizu mjera kao tada, ali zašto si mi ljudi ili ne želimo priznati uspjeh ili smo lijene mrcine pa samo tražimo isprike da do uspjeha ne bismo došli. Glava je baš čudo. Sva sreća, pa postoje fotke i ovakve usporedbe", dodala je.

Jelena na društvenim mrežama često progovara o borbi s viškom kilograma i motivira svoje pratitelje na fizičku aktivnost. Prije nekoliko mjeseci je pokrenula temu samopouzdanja. - Vikend je iza nas, a novi tjedan je na početku. Kako ste? Jeste li se odmorili? Jeste li dovoljno odmorni da možda ovaj tjedan napravite nešto za sebe? Znam, vrijeme je koma. Zime prave nije ni bilo, a o proljeću da ne pričam. Već smo ugazili u ljeto i ljetne temperature. Nego, dolazi toplo vrijeme, točnije došlo je. Uskoro će more tko bude imao sreće, više manje godišnji svi, a kako ste vi s ljetnim samopouzdanjem? Kako ste s odjevnim predmetima od prošle godine? Jel vas lovi ona lagana anksioznost jer dolazi vrijeme kratkih rukava, svega laganog, napisala je i dodala da nikad nije voljela ljetno vrijeme - započela je Putnik.

Rekla je da se uvijek skrivala u širokoj i tamnoj odjeći. - Uvijek bih se skrivala (jer kao ako se koža ne vidi, volumen što, valjda nestane) pa sam uvijek oblačila jako široko i tamno. Ok, meni je uistinu rijetko vruće pa mi nije bilo teško ispod svih tih šator krilo odjeće, ali da, nekada bih voljela da mi se malo zluftaju zastavice na rukama i nogama. Jel i u vašoj glavi već 'pola godine' pa budem sa sljedećom novogodišnjom ovo, obećajem počela raditi na sebi? Mislite si da je za ovaj godišnji prekasno? Nemojte tako. Pokrenite se, dragi ljudi. Kažu istraživanja kako za 14 dana od bilo kakve promjene počinjete se osjećati bolje.

Kazala je da je dobro pobijediti sebe i svoje zone komfora. - Za mjesec dana počinjete i vidjeti promjenu, a za nekih 2 mjeseca i drugi isto primijete na vama. Po meni, zna to i brže, ali ok. I kaj su u biti ta dva tjedna? To je kad pogledate stvarno malo. A fakat vrijedi. Ja ne znam kako da vam opišem, vama koji ne znate (još), ali tako je dobar osjećaj pobijediti sebe i svoje zone komfora. Tako je dobro probuditi se ponosan na prethodni dan. Naglasila je i da nam samopouzdanje podiže disciplina.

- Ok, nekada se ponedjeljkom dogodi i 'walk of shame' iz ovih ili onih razloga jer vikendi često uzmu danak, no svejedno. Disciplina je nešto što nam toliko diže samopouzdanje da je to nevjerojatno. Misliš si da je muka, a na kraju te ta 'muka' uistinu nagradi samopouzdanjem, a ono to je još bitnije od boljeg izgleda i osjećaja zadovoljstva je osjećaj sveopće nadmoći i to nad problemima općenito koje život stavlja pred nas. Treninzi su nevjerojatan benefit za naš um i djeluju na toliko polja. Dajte si malo truda. Ma jeb*š ljeto i druge, napravite nešto na što ćete VI biti ponosni. Nije floskula, stvarno 'PALI'! Probajte! - zaključila je uspješna bivša kandidatkinja popularnog showa.

