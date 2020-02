Damir Kedžo ide na Eurosong: 'Mama, obećao sam ti da ću jednog dana pobijediti'

U tijesnoj završnici Dore 2020. statua je otišla u ruke Damira Kedže koj će nas predstavljati pjesmom 'Divlji vjetre' u svibnju u Rotterdamu na Eurosongu. O pobjedi su odlučivali glasovi publike i stručni žiri u pet HRT-ovih centara.

- Mama pobijedio sam na Dori. Obećao sam ti da ću jednog dana pobijediti - uzviknuo je ushićeni Kedžo koji je nakon proglašenja pobjednika pustio i suzu. U uzbudljivom finalu najveća konkurencija do samog kraja bila mu je Mia Negovetić. Iako su ostvarili jednaki broj bodova, Kedžo je završio na tronu zahvaljujući većem broju glasova publike. S druge strane nakon što su prebrojani glasovi žirija na prvo mjesto zasjela je upravo 17-godišnja Riječanka. -Nevjerojatno se osjećam. Hvala žiriju i mojoj Rijeci - kazala je Mia kojoj je podršku pružala i mlađa sestra Lana s kojom se pripremala za nastup na Dori.

Uz pobjednika Kedžu cijelu večer bili su menadžerica Snježana, back vokali i skladatelj Ante Pecotić koji je već nekoliko puta bio na Dori, no ovo mu je prva pobjeda s pjesmom 'Divlji vjetre'. Prije samog proglašenja pobjednika Kedžo je istaknuo kako je jako zadovoljan samom izvedbom. - Bio sam divlji prije 10 minuta, a sada sam opet miran. Koliko god da mi se znoje dlanovi jako sam zadovoljan nastupo, dao sam sve od sebe i beskrajno sam uživao - istaknuo je Damir.

U subotu navečer je tako u Opatiji u prepunoj dvorani Marino Cvetković nastupilo 16 izvođača na drugom danu manifestacije „Glazbeni dani HRT-a Dora 2020“. Iako su se uoči spektakla u nekim medijima pojavile spekulacije o mogućnostima otkazivanja događaja zbog aktualne situacije s koronavirusom u Hrvatskoj, to se nije pokazalo točnim.

Glazbenici suprobali izboriti odlazak u Rotterdam kako bi predstavljali Lijepu našu na Eurosongu, na kojem je prošle godine, podsjetimo, pobjedu odnio Duncan Laurence s pjesmom Arcade.

Večer je otvorio prošlogodišnji pobjednik Dore Roko Blažević s pjesmom „Heroj“, a potom je u drugom dijelu večeri otpjevao pjesmu 'Krila'. Pozornicu su nakon njega preuzeli ovogodišnji natjecatelji „The Voice Hrvatska“ Filip Rudan, Albina Grčić te Bernarda Bobovečki. Iako se očekivalo da će ovosezonski pobjednik Vinko Ćemeraš zapjevati s kolegama iz showa, to se nije obistinilo. Prva je od finalista ovogodišnje Dore na pozornicu stupila Elis Lovrić, Istrijanka koja je s pjesmom „Jušto“ žestoko otvorila večer, a iza nje je nastupio Bojan Jambrošić s baladom „Više Od Riječi“, a onda je ništa manje emotivan pozornicu preuzeo Edi Abazi, 17-godišnjak iz Velike Gorice s pjesmom „Coming home“. Poslije njega je nastupila iskusna glazbena diva Zdenka Kovačiček pjesmom „Love Love Love“ koja nikog nije ostavila ravnodušnim.

Zasigurno nastup koji nije razočarao bio je i onaj Alena Vitasovića i Božidarke Matije Čerine s pjesmom „Da nas ne zatare“. On nam je uoči nastupa otkrio da nema tremu. - Ma nikako, ni trema ni priprema. Nema puno teksta i to je odlično jer ja sam glup za riječi pa se ne moram živcirati da nešto neću zapamtiti. Vidjet ćete da ćemo daleko doći. Sigurno ćemo biti u prva tri izvođača – siguran je bio Alen koji je već osam puta dosad nastupao na Dori. Pozornicu je zatim preuzela najmlađa pjevačica na Dori – Đana Smajo koja je otpjevala pjesmu „One“ na engleskom jeziku. Iza nje je nastupala jedna od najzanimljivjih pojava večeri, Osječanka Aklea Neon, odnosno Doroteja Zovko pjesmom „Zovi ju mama“ koju su u pozadini pratile plesačice noseći tegle biljaka. Svojevrsnom himnom majci prirodi Aklea je među novinarima u press centru uspješno dobila titulu hrvatske Grete Thunberg. S pjesmom „Let's Forgive“ nastupio je i Nikola Marjanović, frontman benda Sane. Iza njega se na pozornici našao neobični trio Dino Purić, Lorenzo i Reper Iz Sobe, odnosno Ivan Grgić. Pjesmom „Vrati se iz Irske“ pokazali su da mogu spojiti nespojivo, a uoči nastupa Dino nam je priznao kako ga je nešto „presjeklo“.

- Protekla tri dana ništa nisam osjetio, ali sinoć me baš nešto presjeklo – započeo je Dino u šali dodajući kako nije u pitanju koronavirus. – Baš sam bio super i došao sam u apartman i shvatio „Sad kreće sve“ – rekao nam je Daruvarčanin. Nakon njih, poznat velikom dijelu publike zbog sudjelovanju u „The Voiceu“ nastupio je Marin Jurić Čivro s pjesmom „Naivno“. Jedan od najočekivanijih nastupa bio je i onaj prošlogodišnje Huljićeve miljenice Lorene Bućan, čiju pjesmu ove godine potpisuje Ivan, a ne Tonči Huljić. Mlada maturantica otkrila nam je svoje osjećaje uoči ponovnog nastupa na Dori.

- Lakše mi je zasigurno nego prošle godine jer nastupam u istom prostoru i poznato mi je sve. Lakše mi je doživjeti to bez obzira na to što je pozornica malo drugačija. Ima odlične detalje i video zid je wow. Ugodnije se osjećam na ovoj pozornici, nego na onoj prošloj – priznala nam je Dalmatinka ranije tog dana. Nakon nje zapjevala je energična pjevačica Indira Levak koja je pjesmom „You Will Never Break My Heart“ digla cijelu dvoranu na noge i uoči nastupa nam otkrila da ide po pobjedu - Nikad nisam bila sretnija! Uisitnu mi je velika želja otići na Eurosong i bez lažne skromnosti, kad ulazim u bilo što, ja sam Valkira, žena ratnica i žena koja se da tome u potpunosti u svemu što radi. Eurosong je avantura i svi želimo biti najbolji i pobijediti! – rekla nam je samouvjereno. Posljednja četiri finalista bili su također bivši „Voiceovac“ Jure Brkljača s pjesmom „Hajde nazovi me“ kojeg je na gitari pratila lijepa plavuša Karla, a onda je nastupila i grupa Colonia s pjesmom „Zidina“. Za kraj su zapjevali Mia Negovetić s pjesmom „When It Comes To You“ i Damir Kedžo s pjesmom „Divlji Vjetre“.

Ovogodišnju Doru svojim prisustvom uveličao je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je, neslužbeno doznajemo, navijao za Zdenku Kovačićek.