Na Dori nema straha od korone! Neke je "presjekla" trema, a neki su sigurni u visok plasman

Večeras će u Opatiji u dvorani Marino Cvetković nastupiti 16 izvođača na drugom danu manifestacije „Glazbeni dani HRT-a Dora 2020“ gdje će probati izboriti odlazak u Rotterdam kako bi predstavljali Lijepu našu na Eurosongu, na kojem je prošle godine, podsjetimo, pobjedu odnio Duncan Laurence s pjesmom Arcade.

Već je nekoliko dana Opatija odredište dobre pjesme i žestoke energije koju predvode brojni hrvatski glazbenici različitog staža na sceni. Među njima su već dobro poznata imena hrvatske glazbe, poput Indire Levak i Damira Kedže, ali i noviji naraštaji koji polako, ali sigurno spremaju svoj proboj dosad slabo zapaženih glazbenih stilova. Tako smo ispred kultnog „Milenija“ zaustavili trojac koji se večeras predstavlja pjesmom "Vrati se iz Irske"; Dinu Purića, Lorenza i Repera iz Sobe, pravim imenom Ivan Grgić, koji nisu krili da dobre zabave ne nedostaje, ali su nam i otkrili kako se bore s tremom prije nastupa.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Protekla tri dana ništa nisam osjetio, ali sinoć me baš nešto presjeklo – započinje Dino i šali se kako nije u pitanju koronavirus.

– Baš sam bio super i došao sam u apartman i shvatio „Sad kreće sve“ – govori nam Daruvarčanin Dino, a njegovi kolege opisuju dodatno svoju nimalo tipičnu borbu s tremom.

- Nema posebnih priprema. Upalimo telku i gledamo „Krv nije voda“, „Večeru za 5“ i „Ljubav je na selu“, možda napravimo nekoliko trbušnjaka i to je to – smije se Ivan koji napominje da je pjesma nastala nakon što je njegova poznanica otišla u Irsku, ali ju posvećuju svima koji su napustili domovinu. Cijelo vrijeme uz njih je stajao i 17-godišnji Edi Abazi, koji s pjesmom „Coming home“ želi odvesti Hrvatsku u Roterdam, a najbolje je, kaže nam, družiti se upravo s njih trojicom.

– Kad vidiš njih kako se sramote, odmah ti je lakše – smije se Edi i dodaje kako je za razliku od Ivana on „Reper izvan sobe“. Njih četvero su se jučer upoznali i zaključili da je ovo početak divnog prijateljstva. – Družimo se i baš nam je odlično! – tvrdi Edi. Podsjetimo, Edi Abazi dolazi iz Velike Gorice i već se nekoliko godina bavi glazbom, a večeras će mu ovo biti prvi nastup pred velikim auditorijem. Međutim, njegova životna priča nije lagana. On je od 11. godine štićenik Doma u Dugavama, sada pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb –Dugave. Zbog situacije u obitelji bježao je od kuće, uhvaćen je nekoliko puta u krađi pa je smješten u tu ustanovu koja mu je puno pomogla. Edvard je danas odlikaš, kulturni mladić koji voli dobru glazbu i sigurni smo da će mu nastup na Dori pomoći da u glazbi, koja je njegova velika strast, i dalje ustraje.

Po ulasku u predvorje Milenija svi blicevi fotografa bili su na jednoj jedinoj Indiri Levak, bivšoj pjevačici grupe Colonia koja po prvi put na Doru izlazi kao samostalna izvođačica i to s pjesmom na engleskom jeziku „You Will Never Break My Heart“. Vedrog duha i karizme, govori nam, da ide po pobjedu.

- Nikad se nisam bolje osjećala jer sam okružena ljudima koji stvarno ovo sve rade s ljubavlju. Imam fantastičan tim koji me drži kao kap vode na dlanu i sve čine u moju korist i da budem najbolja, a najbolja moram biti na pozornici! – kaže Indira i dodaje: „Nikad nisam bila sretnija! Uistinu mi je velika želja otići na Eurosong i bez lažne skromnosti: kad ulazim u bilo što, ja sam Valkira, žena ratnica i žena koja se preda u potpunosti onome što radi. Eurosong je avantura i svi želimo biti najbolji i pobijediti! – objašnjava Levak čiju glazbu za pjesmu potpisuje Branimir Mihaljević, a tekst pjesme pak ona. – To je bila moja velika želja već dugo i napokon sam ju ostvarila. Čak dvanaest od trinaest pjesama potpisujem na novom albumu, a moji fanovi su to velikodušno pozdravili – ponosna je Indira koju ćemo uskoro gledati u žiriju poznatog formata Nove TV „Tvoje lice zvuči poznato“.

Zanimljivo je da će se na pozornici Dore naći i njezin bivši bend Colonia, ali s pjevačicom Ivanom Lovrić.

Nakon nje, sreli smo i Alena Vitasovića koji će se u duetu s Božidarkom Matijom Čerinom predstaviti pjesmom "Da se ne zatare". Na pitanje kako se pripremaju za večerašnji nastup, odmahuje rukom.

- Ma nikako. Nema puno teksta i to je odlično jer ja sam glup za riječi pa se ne moram živcirati da nešto neću zapamtiti. Vidjet ćete da ćemo daleko doći. Sigurno ćemo biti u prva tri izvođača – siguran je Alen koji je već osam puta dosad nastupao na Dori.

Uspjeli smo razgovarati i s prošlogodišnjom natjecateljicom Lorenom Bućan, koja je tada kao najmlađa natjecateljica debitirala na Dori s pjesmom Tončija Huljića „Tower of Babylon, a ove godine njezinu pjesmu „Drowning“ potpisuje Tončijev sin Ivan.

Mlada maturantica otkrila nam je uoči ponovnog nastupa na Dori kako gleda na svoje sudjelovanje s odmakom vremena i vidi li nekoga kao posebnu konkurenciju. - Lakše mi je zasigurno nego prošle godine jer nastupam u istom prostoru i poznato mi je sve. Lakše mi je doživjeti to bez obzira na to što je pozornica malo drugačija. Ima odlične detalje i video zid je wow. Ugodnije se osjećam na ovoj pozornici, nego na onoj prošloj – priznaje nam Dalmatinka kojoj je san isključivo biti pjevačica, a faks, kaže, bi bio tek usputna stanica. – Jako sam uzbuđena jer mislim da će ove godine biti zanimljivije jer se puno jakih i raznolikih imena ovdje nalazi – objašnjava Lorena dodajući kako nema ni favorita, ali da nikoga ne vidi kao određenu konkurenciju jer tako ne gleda na svoje kolege. O pjesmi, uoči nastupa, nije nam puno otkrila, osim toga da je potpuno drugačija nego li ona prošlogodišnja. Prisjetila se kako je to izgledalo za nju prije godinu dana, kada se tih nekoliko dana najviše družila s Domenicom Žuvelom, s kojom je i dan danas u odličnim odnosima. – Ona me podržava i ove godine i to mi puno znači i naravno dobra sam i s Rokom, još i prije dana na „Dori“! – smije se pjevačica kojoj najveću podršku pružaju obitelj, prijatelji i razrednica. S obzirom na to da je uskoro čeka matura, otkrila nam je kako se oko toga osjeća. – Ne veselim se maturi. Nikako. Jako mi je stresno. Otići ću na fakultet, ali to mi nije stvarno obavezno u životu i mogu to jer imam dobre ocjene – zaključuje i dodaje da joj je prvi izbor turistički menadžment jer je i sama trenutno hotelijerskog-turističkog usmjerenja u jednoj privatnoj srednjoj školi u Splitu.

– Faks je usputna stanica, a glazba konačna destinacija – šali se na kraju razgovora 17-godišnjakinja koja je titulu najmlađe natjecateljice na Dori predala sugrađanki Đani Smajo, koja će se ove godine predstaviti pjesmom „One“, također na engleskom jeziku.