Tina Katanić nestala je s Instagrama, a isplivale su fotke s jednog snimanja kada je radila kao model

Tina Katanić nakratko se nedavno vratila na društvene mreže, te je otvorila profil na Instagramu, no tog profila na toj društvenoj mreži više nema. Mnogi koji su je pratili zbog toga su tužni, a kako Tininih slika više nema na Instagramu, mi smo se prisjetili jednog snimanja iz 2010. na kojem je bila Katanić, a na fotkama se vidi zašto je nekoliko godina kasnije zaslužila titulu Kraljice Hrvatske.

Bivša loto djevojka izbivala je iz javnosti čak sedam godina zbog skandala iz 2015. godine kada je Domagoj R. (28) snimao manekenku i bivšu loto djevojku tijekom spolnog odnosa s dvojicom prijatelja te ga nakon toga proslijedio trećoj osobi.

FOTKE POGLEDAJTE U GALERIJI:

Prije dvije godine mladić je pravomoćno osuđen na godinu i 11 mjeseci zatvora, a Tina je prošle godine po prvi put odlučila otvoreno pričati o tome i vratila u javnost te je jučer gostovala u emisiji "Kod nas doma" i otvorila je vrata svog stana novinaru Dorijanu Klariću kojem je opisala kako je prošao sudski postupak.

- Sudstvo je donijelo presudu, zatvorska kazna. I dobro, okej, život ide dalje. Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe. Nisam išla, kako se kaže, inatiti. Meni je najbitnije sačuvati svoj mir - rekla je Tina. Ispričala je i što je radila zadnjih par godina otkako je izbivala iz javnosti i otkako se nije pojavljivala na društvenim događanjima.

VEZANI ČLANCI:

- Proputovala sam cijeli svijet i otkrila sam strast prema putovanjima, radila svoj posao kao menadžer u firmi i edukator te mentor u jednoj firmi, a taj zanat sam ispekla na HRT-u i lijepo mi je što mogu vidjeti kako sam znanje prenijela djevojkama i usadila im samopouzdanje. Bila sam u nekoj svojoj komfor zoni, imala sam druge prioritete, bila sam kao ribica u akvariju. Sad imam osjećaj da su me vratili u more. Kažu da život počinje kad izađeš iz svoje komfor zone i mislim da sam upravo to napravila - zadovoljno je poručila Tina koja je prije 18 godina kao 21-godišnjakinja osvojila titulu Kraljice Hrvatske.

VIDEO Aleksandra Prijović otkrila da uživa u alkoholu: 'Kada sam rodila, rekli su mi da trebam piti što više piva'