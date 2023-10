Marija Husar Rimac posebnim putovanjem je obilježila 20 godina otkako je doživjela obraćenje

Marija Husar Rimac sa suprugom i djecom ove je godine uoči blagdana Male Gospe otputovala u Svetu Zemlju, a to putovanje se dogodilo 20 godina nakon što je pjevačica doživjela obraćenje i svoj život predala Bogu. - Kad smo saznali da Fra Ivan Matić, i poslužitelji iz Tabora planiraju ići u Svetu Zemlju, i to baš uoči Male Gospe, a ja sam proslavila svoj 20. ročkas, dan mog obraćenja, Vjeko i ja samo se pogledali i rekli idemo, i to idemo svi četvero. Kad staneš na to tlo tamo i kad hodaš putevima gdje je stvarno Isus Krist hodao, gdje je činio čudesa, možeš ga puno bolje razumjeti i možeš puno bolje razumjeti svoju vjeru. Skroz drugačije gledam i na Sveto pismo, i na molitvu krunice. Tim putovanjem prođeš cijeli Isusov život - ispričala je Marija za IN Magazin.

Sa suprugom Vjekom u Kani je obnovila bračne zavjete. -Vjeko i ja inače svakih 5 godina obnavljamo bračne zavjete, sve ove godine smo malo ranije, planirali smo sljedeće, ali ovo je bilo posebno da baš u Kani možemo obnoviti bračne zavjete. I da nam je to napravio naš fra Ivan Matić - ispričala je Marija koja je s obitelji u Jeruzalemu proslavila 20 godina od svojeg obraćenja. I na društvenim je mrežama dijelila fotografije i dojmove s ovog putovanja koje se utisnulo duboko u njezino srce. Dojmljiv je bio i susret s drugim religijama u Svetoj Zemlji i Marija je prepričala i dojmove o tome.

- Bio je petak kad smo došli u Jeruzalem, kad su muslimani išli na svoju molitvu pa ih je bilo lijepo vidjeti i male i stare s ćilimima idu na svoju molitvu, bili smo i za šabat pa smo vidjeli i židovsku zajednicu kako idu na zid plača - ispričala je pjevačica. Marija je jednom prilikom progovorila i o svom preobraćenju. Otkrila je kako se to dogodilo kada je imala 27 godina, a sve je počelo na seminaru kod Zlatka Sudca.

– Na najvećem vrhuncu karijere u grupi Divas dogodio mi se jedan moment gdje sam bila poprilično, neću reći nezadovoljna, ali sve mi je izgledalo dosta isprazno. Tražila sam nešto više, duša je toliko čeznula da se na seminaru kod Zlatka Sudca dogodio taj jedan moment u mojoj 27. godini – izjavila je, pa dodala: – To je mjesto gdje sam upoznala svog supruga, gdje sam godinama dolazila i još uvijek dolazim na seminare.

Marija je već ranije otvoreno govorila o vjeri, ali i o svojoj trudnoći koju je nazvala darom od Boga. – Imala sam 45 godina i već sam mislila to je to, gotovo je, Ivan ostaje jedinac i s tim sam bila zadovoljna. S dragim sam Bogom porazgovarala i rekla: "Na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti i to prihvaćam." Baš u tom momentu, valjda kad se sve prihvati i opusti, doznala sam da sam u drugom stanju – otkrila je jednom prilikom. Ispričala je i kako se jako dobro sjeća trenutka kada joj je trudnoća potvrđena.

