Tiktoker koji se iz Amerike preselio na Balkan posvetio je pjesmu Đokoviću i tenisač je oduševljen

Justus Reid, mlada zvijezda TikToka, dolazi iz Amerike, a nedavno je svojim pratiteljima obznanio da je dao otkaz, prodao svoju kuću i da se iz Amerike preselio na Balkan. Hrvati ga znaju već par godina, no šira javnost i starija publika bolje ga je upoznala u showu "Supertalent" u kojemu je zadivio žiri i dobio četiri "DA" za prolazak dalje.

Sada je napisao pjesmu za Novaka Đokovića te je otputovao u New York na US Open s nadom kako će sresti slavnog tenisača iz Srbije i uživo mu otpjevati pjesmu. Kada je došao u New York pjesmu je objavio na TikToku u nadi da će je Novak primijetiti i to se zbilja i dogodilo te je Novak vidio njegov video na ovoj društvenoj mreži, kao i 1.2 milijuna ostalih Justinovih obožavatelja. Nakon Đokovićevog meča Justin se susreo s Novakom i otpjevao mu je pjesmu koja se tenisaču jako svidjela i rekao je kako moraju dogovoriti susret u Srbiji te će tada pjesmu otpjevati uz pratnju gitare.

- Kad se vratim u Srbiju, ponovit ćemo sve to i glumit ću ti u spotu - rekao mu je Đoković, a Justin mu se pohvalio kako je nedavno kupio automobil marke yugo. Reid je objavio i svoju pjesmu "Djevojka" koju je napisao i skladao uz pomoć balkanskom producenta Ralea kojeg je upoznao preko Instagrama, a njome je oduševio pratitelje.

Samouk je u pjevanju kao i njegova cijela obitelj, a uz malu pomoć prijatelja Hrvata i Google prevoditelja pjesma "Djevojka" je uspjela vidjeti svjetlo dana. Balkanske pjesme počeo je pjevati tako što je jednom slučajno ostavio negativan komentar za poznati automobil Yugo, nakon čega su ga u komentarima zasuli lavinom uvreda. Kao ispriku, počeo je svirati i pjevati naše pjesme, a osim hrvatskih, pjeva i srpske, makedonske, slovenske...

