Nives Celzijus objavila senzualnu fotku iz vinograda: Ti si kao vino što starija to bolja

Nives Celzijus u novoj objavi na Instagramu javila se svojim pratiteljima iz vinograda te je objavila fotografiju na kojoj jede grožđe i upitala ih: Jeste li za chardonnay? Na sebi je imala kratku, dekoltiranu haljinu bijele boje i za ovu je objavu dobila preko šest tisuća lajkova u kratkom roku, ali i brojne komentare u kojima su se pratitelji divili njezinom izgledu.

- Ti si kao vino...što starija to bolja. berba grožđa otvorena. Nives izgledaš predivno, prelijepa si. Uvijek sam za popiti dobro vino. Senzualna i seksi. Koga briga za chardonnay pored tebe - poručili su joj pratitelji. Nives Celzijus ove smo godine gledali u žiriju showa "Masked Singer", a okušala se u svojoj karijeri i kao spisateljica, glumica i pjevačica. Nedavno je u intervju za Story otkrila kako pjevanje nije nikada zapostavila iako već duže vrijeme nije objavila novu pjesmu.

- I dalje redovito nastupam. Jedino, moram priznati, već dugo nisam objavila novu pjesmu. Prošlo je već nekoliko godina od posljednjeg singla ‘Odjebando’. Jednostavno, prvo se dogodila korona pa onda neki televizijski projekti, malo sam se više posvetila glumi i jednostavno nisam stigla izići s novim pjesmama. Premda već dulje imam snimljene tri nove, potpuno spremne pjesme - ispričala je Nives.

Otkrila je i kako joj je premalo 24 sata da u danu stigne obaviti sve i posvetiti se jednako svim svojim poslovima i hobijima.

-. Obožavam svoj posao. Gluma, koncerti, televizijski projekti, pisanje, društvene mreže, sve me to veseli, ali ponekad mi se čini da bi mi dan trebao trajati 48 sati da sve stignem obaviti. Svaki dan nosi nešto novo - nove ljude, nove izazove. Možda sam posvećena poslu i više nego što bih trebala, ali kada si samohrani roditelj, uvijek postoji egzistencijalni strah i jednostavno si ne mogu priuštiti pauzu. S druge strane, kada ti se godinama u kontinuitetu pruža prilika raditi na najvećim televizijskim projektima, to ne možeš i ne želiš ne iskoristiti. Ne mogu se odlučiti koji segment posla mi je najdraži. Gluma je moja prva i najveća ljubav, ali ne mogu zamisliti da se odreknem ostalih poslova. Obožavam upravo tu raznolikost. Kod mene sigurno nema zasićenosti ni dosade - rekla je tada Nives.

