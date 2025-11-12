Thompsonov menadžer odgovorio na Tomaševićevu zabranu: 'To je svjetonazorsko pitanje, nikakvo drugo!'

Za Dnevnik Nove TV večeras se oglasio Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona i komentirao riječi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da 28. prosinca neće biti drugog Thompsonovog koncerta u glavnom gradu: - Jučer je bilo prisutno jedno licemjerje gradonačelnika Tomaševića, ako vratite njegove tiskovne konferencije pred Hipodrom kad je rekao da za njega i za njih nema zabrana i da svi mogu nastupati... Koji je to salto mortale napravljen i zašto, nije ni nama jasno. Mislim da nema nikakvih osnova, što se tiče koncerata Marka Perkovića Thompsona, pogotovo onog velebnog, po svim segmentima najboljeg i najorganiziranijeg koncerta u svijetu, da se ovako okreće. To je svjetonazorsko pitanje, nikakvo drugo - izjavio je, pa otkrio jesu li od Tomaševića dobili kakav odgovor: - Isto tako je rekao da su legalisti, a mi još nismo dobili nikakav pisani odgovor osim govorkanja i javnih istupa gradonačelnika na naš zahtjev za drugi termin radi publike, radi desetaka tisuća Zagrepčana koji ostaju bez koncerta. Prema tome, on ne brani Thompsonu, on brani Zagrepčanima drugi koncert- poručuje Barišić.

Na pitanje mogu li 27. prosinca imati jedan koncert u 10, jedan u 13 i jedan u 17 sati odgovara: - Sve opcije su otvorene. Gradonačelnik je također rekao ako će biti spornog pokliča iz "Bojna Čavoglave", tu je kraj suradnje i više nema nastupanja na gradskim površinama. - "Bojna Čavoglave" je legitimna zakonita pjesma, sudskom presudom Visokog prekršajnog suda ozakonjena, gdje jasno piše da stih 'Za dom spremni' ne pobuđuje nikakav strah ni ono što Zakon o javnom okupljanju govori. "Bojna Čavoglave" je legalna, legitimna i gradonačelnik kao legalist bi morao poštivati odluke Prekršajnog suda, odnosno sudova Hrvatske. Gradonačelnik objamnjuje javnost kad govori da se Ustavni sud očitovao na tu presudu, niti je meritoran da govori o presudi. Ustavni sud je samo u jednom priopćenju govorio o pokliču 'Za dom spremni'. Ovdje se ne radi o pokliču, nego o stihu pjesme koja se izvodi 35 godina, koja je nastala u Domovinskom ratu, koja je bila budnica braniteljima i na kraju krajeva legitimnom presudom Visokog prekršajnog suda utvrđeno da je po zakonu i to je gotovo. Nema suđenja dva puta po istoj stvari. "Bojna Čavoglave će biti legalna i legitimna u Hrvatskoj zauvijek - zaključio je Barišić koji, kako kaže, vjeruje da će do drugog zagrebačkog koncerta doći.

Oglasio se Marko Perković Thompson povodom izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića

Podsjetimo, Marko Perković Thompson jutros je na svojoj Facebook stranici prenio novu poruku svojim obožavateljima, a ova poruka tiče se izjave gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i vezana je uz pjesmu "Bojna Čavoglave". "Dragi prijatelji, povodom izjave gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, o navodnom očitovanju Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s presudom Visokog prekršajnog suda vezano za pjesmu "Bojna Čavoglave" kako Tomašević tvrdi da je ta presuda neustavna, želimo istaknuti da ta tvrdnja ne odgovara istini. Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela.", napisao je glazbenik u uvodu svoje izjave.

U nastavku je dodao: "Tim Marka Perkovića Thompsona neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert. Očitovat ćemo se tek nakon što nam Grad Zagreb dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb, sukladno propisanim procedurama. Nakon službenog odgovora naš tim će odlučiti o sljedećim koracima. Također, netočna je tvrdnja da je Marko Perković Thompson „zabranjen u Puli“ ili bilo gdje drugo. Niti jedna institucija, tijelo državne vlasti ili sud nisu donijeli odluku koja bi podrazumijevala zabranu njegovih nastupa. Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama. Očekujemo profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa.