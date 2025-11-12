Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Thompsonov menadžer odgovorio na Tomaševićevu zabranu: 'To je svjetonazorsko pitanje, nikakvo drugo!'

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 20:27

U Dnevniku Nove TV govorio je Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona koji će krajem godine održati koncert u zagrebačkoj Areni

Za Dnevnik Nove TV večeras se oglasio Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona i komentirao riječi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da 28. prosinca neće biti drugog Thompsonovog koncerta u glavnom gradu: - Jučer je bilo prisutno jedno licemjerje gradonačelnika Tomaševića, ako vratite njegove tiskovne konferencije pred Hipodrom kad je rekao da za njega i za njih nema zabrana i da svi mogu nastupati... Koji je to salto mortale napravljen i zašto, nije ni nama jasno. Mislim da nema nikakvih osnova, što se tiče koncerata Marka Perkovića Thompsona, pogotovo onog velebnog, po svim segmentima najboljeg i najorganiziranijeg koncerta u svijetu, da se ovako okreće. To je svjetonazorsko pitanje, nikakvo drugo - izjavio je, pa otkrio jesu li od Tomaševića dobili kakav odgovor: - Isto tako je rekao da su legalisti, a mi još nismo dobili nikakav pisani odgovor osim govorkanja i javnih istupa gradonačelnika na naš zahtjev za drugi termin radi publike, radi desetaka tisuća Zagrepčana koji ostaju bez koncerta. Prema tome, on ne brani Thompsonu, on brani Zagrepčanima drugi koncert- poručuje Barišić.

Na pitanje mogu li  27. prosinca imati jedan koncert u 10, jedan u 13 i jedan u 17 sati odgovara: - Sve opcije su otvorene. Gradonačelnik je također rekao ako će biti spornog pokliča iz "Bojna Čavoglave", tu je kraj suradnje i više nema nastupanja na gradskim površinama. - "Bojna Čavoglave" je legitimna zakonita pjesma, sudskom presudom Visokog prekršajnog suda ozakonjena, gdje jasno piše da stih 'Za dom spremni' ne pobuđuje nikakav strah ni ono što Zakon o javnom okupljanju govori. "Bojna Čavoglave" je legalna, legitimna i gradonačelnik kao legalist bi morao poštivati odluke Prekršajnog suda, odnosno sudova Hrvatske. Gradonačelnik objamnjuje javnost kad govori da se Ustavni sud očitovao na tu presudu, niti je meritoran da govori o presudi. Ustavni sud je samo u jednom priopćenju govorio o pokliču 'Za dom spremni'. Ovdje se ne radi o pokliču, nego o stihu pjesme koja se izvodi 35 godina, koja je nastala u Domovinskom ratu, koja je bila budnica braniteljima i na kraju krajeva legitimnom presudom Visokog prekršajnog suda utvrđeno da je po zakonu i to je gotovo. Nema suđenja dva puta po istoj stvari. "Bojna Čavoglave će biti legalna i legitimna u Hrvatskoj zauvijek - zaključio je Barišić koji, kako kaže, vjeruje da će do drugog zagrebačkog koncerta doći.

Oglasio se Marko Perković Thompson povodom izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/11

Podsjetimo, Marko Perković Thompson jutros je na svojoj Facebook stranici prenio novu poruku svojim obožavateljima, a ova poruka tiče se izjave gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i vezana je uz pjesmu "Bojna Čavoglave". "Dragi prijatelji, povodom izjave gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, o navodnom očitovanju Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s presudom Visokog prekršajnog suda vezano za pjesmu "Bojna Čavoglave" kako Tomašević tvrdi da je ta presuda neustavna, želimo istaknuti da ta tvrdnja ne odgovara istini. Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela.", napisao je glazbenik u uvodu svoje izjave.

U nastavku je dodao: "Tim Marka Perkovića Thompsona neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert. Očitovat ćemo se tek nakon što nam Grad Zagreb dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb, sukladno propisanim procedurama. Nakon službenog odgovora naš tim će odlučiti o sljedećim koracima. Također, netočna je tvrdnja da je Marko Perković Thompson „zabranjen u Puli“ ili bilo gdje drugo. Niti jedna institucija, tijelo državne vlasti ili sud nisu donijeli odluku koja bi podrazumijevala zabranu njegovih nastupa. Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama. Očekujemo profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa.
Ključne riječi
showbiz menadžer zdravko barišić Arena Zagreb koncert Zagreb Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson

Komentara 14

Pogledaj Sve
MI
miliša
21:29 12.11.2025.

Pod hitno lustracija, a zatim referendum o zabrani simbola komunističkog totalitarističkog režima (petokraka, srp i čekić, jugoslavenska zastava...)...povici smrt fašizmu sloboda narodu pod kojima su ubijali žene, starce i djecu...itd. itd.

KI
kimy
21:27 12.11.2025.

Molim upućene da mi kažu da li je istina ovo što je juče objavio Jutarnji list "U ponedjeljak u 17 sati krenula je prodaja ulaznica za koncert Aleksandre Prijović, koji će se održati na Staru godinu, 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Riječ je o dnevnom nastupu popularne pjevačice, a interes publike ponovno je bio ogroman - ulaznice su planule, a mnogi su imali problema s kupnjom zbog preopterećenja sustava. Prodaja je nastavljena i danas, ali navala obožavatelja ne jenjava. Prilikom pokušaja ulaska na stranicu za prodaju ulaznica upad.hr, mnogima se prikazao red čekanja. Prema informacijama s mrežne stranice, vrijeme čekanja trenutačno prelazi pola sata." Hvala

LE
Levanto
21:46 12.11.2025.

NDH nikad i nigdje, ni jedno državno tijelo nije pozdrav ZDS proglasilo državnim pozdravom niti ga na bilo koji način propisuje. Oni su se služili tim pozdravom i sve je ovisilo o pojedincu dali će ga koristiti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zlatan Zuhrić Zuhra
Video sadržaj
VELIKI JUBILEJ

Zuhra slavi 40 godina karijere, prijatelji će ga 'roštiljati' na posebnoj večeri

Zlatan Zuhrić – Zuhra počeo je 1987. u legendarnom radijskom tandemu Zločesta djeca na Radiju 101, a slavu je stekao kao bahati Aljoša Kapulica u kultnoj Večernjoj školi. Nakon toga je osvajao publiku kroz serije poput Cimmer fraj i Lud, zbunjen, normalan, vodio Zuhra light show i 69, posuđivao glas Morisu u crtiću Madagaskar i sudjelovao u nebrojeno projekata. Kada se sve sabere jasno je da se radi o jednom od najomiljenijih hrvatskih komičara!

Betty Harford
Video sadržaj
popularna hilda

Preminula glumica iz kultne 'Dinastije', znamo je i po brojnim drugim ulogama

Mnogima je prva asocijacija na Betty Harford lik Hilde Gunnerson, odane i pomalo stroge kuharice moćne obitelji Carrington u planetarno popularnoj sapunici "Dinastija". U seriji koja je pratila sukobe i intrige dviju zaraćenih naftnih obitelji, Carringtonovih i Colbyjevih, Harford se pojavila u 34 epizode tijekom prvih osam sezona serije, od 1981. do 1987. godine, a svoju je ulogu reprizirala i u finalnoj mini-seriji "Dinastija: Okupljanje" 1991

Učitaj još

Kupnja