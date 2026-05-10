Nova drama trese Euroviziju! Organizatori uoči ceremonije otvaranja zaprijetili sankcijama, evo što se dogodilo

Jubilarno, 70. izdanje Eurovizije nam je pred vratima. Danas, u nedjelju popodne, predviđena je ceremonija otvaranja poznata kao Tirkizni tepih koja se proteže središtem Beča, koji je ovogodišnji domaćin, i to od kultnog Burgtheatra do Bečke gradske vijećnice, pretvarajući grad u pozornicu. Delegacije i izvođači prolazit će duž rute, a cijelim putem pratit će ih obožavatelji. Na Tirkiznom tepihu pojavit će se i naša grupa Lelek, kao i druge delegacije, a cijela ceremonija bit će praćenja posebnom pjesmom vezanom za svaku zemlju sudionicu.

Valja naglasiti i kako je vrhunac spektakla planiram za subotu, 16. svibnja, a tome prethode i polufinala koja su u utorak, 12. svibnja i četvrtak 14. svibnja. Inače, Hrvatska nastupa u prvom polufinalu.

Dodajmo da se uoči ceremonije otvaranja u Beču odvija prava drama i to iza scene. Europska radiodifuzna unija (EBU) izdala je upozorenje izraelskoj televiziji KAN, koju ove godine predstavlja Noam Bettan s pjesmom "Michelle". Direktor Eurovizije, Martin Green, u priopćenju je naglasio da su uočeni videozapisi u kojem se poziva na glasanje za Izrael.

"U petak, 8. svibnja, skrenuta nam je pozornost na to da su objavljeni i distribuirani videozapisi s uputom na ekranu da se ‘glasa 10 puta za Izrael’, a koje je objavio izvođač koji predstavlja KAN. U roku od 20 minuta kontaktirali smo delegaciju KAN-a kako bismo zatražili da odmah zaustave svaku distribuciju tih videozapisa i uklone ih sa svih platformi na kojima su bili objavljeni. Oni su odmah postupili po tom zahtjevu", stoji u izjavi Martina Greena.

"Upute za glasanje na Eurosongu koje se odnose na promociju prvenstveno su usmjerene na odvraćanje od velikih financiranih kampanja trećih strana, i zadovoljni smo što ovaj video nije bio dio takve kampanje. Međutim, korištenje izravnog poziva na akciju da se za jednog izvođača ili pjesmu glasa 10 puta također nije u skladu s našim pravilima niti s duhom natjecanja. Razmjeri našeg glasanja znače da takva aktivnost ne može utjecati na konačni rezultat, a 50 posto svih glasova ove godine dolazi od profesionalnih žirija", dodao je.

U Greenovoj izjavi stoji i kako će EBU poduzeti odgovarajuće mjere ako se nastavi s ovom praksom, a eurovizijski fanovi na X-u istaknuli su kako su upravo na ovakvo ponašanje upozoravale televizijske kuće iz Irske, Islanda, Nizozemske, Slovenije i Španjolske kada je EBU donio nova pravila.