Glumica iz 'Sjena prošlosti' postala je mama: 'I odjednom cijeli svijet stane u jedan mali dlan'

Glumica Monika Mihajlović Rotim koje se mnogi sjećaju iz serije 'Sjene prošlosti' na Instagramu je otkrila da je rodila. Podijelila je fotografiju malene ručice uz opis: "I odjednom... cijeli svijet stane u jedan mali dlan."

Inače, glumici i suprugu neurokirurgu Anti Rotimu stigla je djevojčica.

Podsjetimo, Monika je u ožujku otkrila lijepe vijesti. Tada je otkrila za magazin Gloria da je vijest o trudnoći nju i supruga u prvi je trenutak ostavila bez riječi. Glumica je istaknula kako je njezin suprug oduvijek priželjkivao upravo kćer: "Sve su žene u obitelji presretne, no Ante je ipak najuzbuđeniji. Oduvijek je govorio da želi curicu i sada mu se ta želja napokon ostvarila", ispričala je tada.

Dodaje i kako su tijekom ovog razdoblja suprug i ona postali još povezaniji i bliskiji nego ikad prije. Trudnoća ju je potaknula da uspori tempo i posveti se sebi i djetetu, zbog čega nije prihvaćala nove glumačke angažmane. Planira se vratiti poslu tek kada se u potpunosti prilagodi novoj životnoj ulozi. Iako trudnoća donosi i određene izazove, poput mučnina i žgaravice koje je prate i u kasnijoj fazi, glumica sve to prihvaća s vedrinom i optimizmom. "Svjesna sam da dolazi nešto uistinu predivno i upravo mi to daje snagu za sve", poručila je ranije.