Oskarovka otkrila kojih se navika odrekla kako bi ostala vitalna u 94. godini života

Tijekom nedavnog gostovanja u podcastu “Literally! With Rob Lowe”, oskarovka Ellen Burstyn (93) otkrila je koje je navike napustila kako bi usvojila zdrav način života koji joj je omogućio da i dalje bude vitalna. “Ne pijem alkohol. Više ne pušim cigarete. Više ne pušim marihuanu. Ne jedem meso. Imam biljnu prehranu. Vježbam, nekoliko jutara tjedno ili gotovo svako jutro šetam psa, imam trenera i treniram u teretani. Živim zdravim životom i to se isplati”, kazala je Burstyn.

Gostujući prošlog utorka u emisiji “Live With Kelly and Mark”, zvijezda filma “Egzorcist” rekla je da i dalje svakodnevno vježba, napominjući da posebno uživa u šetnjama njujorškim Central Parkom. “Tako dođeš do 93. i još si u formi”, rekla je Burstyn voditeljima Kelly Ripi i Marku Consuelosu. Burstyn je ranije govorila o svojoj odluci da prigrli zdrav način života u razgovoru iz 2023. s kolegom iz serije “Law & Order: Organized Crime”, Christopherom Melonijem, za časopis Interview.

Glumica iz filma “Alice više ne stanuje ovdje” istaknula je pravilnu prehranu, vegetarijanstvo te izbjegavanje alkohola, pušenja i droga kao ključne odluke. “Na to sam se odlučila nakon što sam desetljećima radila sve te loše stvari”, rekla je.

Burstyn je objasnila da održava mentalnu aktivnost čitanjem, kreativnim radom i društvenim životom. Tada je propitivala je li dobna diskriminacija u Hollywoodu mit te otkrila da joj je karijera u 90. godini bila užurbanija nego ikad. Izrazila je iznenađenje brojem uloga koje dobiva u kasnijim godinama, rekavši Meloniju: “Ovo je tako neobično. U prosincu punim 91 godinu i zaposlenija sam nego što sam ikad bila u bilo kojem razdoblju karijere.”

“I uopće to ne razumijem”, nastavila je. “Mislim, što je s tom pričom o dobnoj diskriminaciji u Hollywoodu? Kako sam ja to izbjegla?” Kad ju je 62-godišnji glumac pitao što bi mogao biti razlog njezine i dalje snažne karijere, ponudila je jednu teoriju.

“Ne znam, osim možda da su svi drugi koji bi mogli igrati te uloge već umrli, pa sam ja jedina glumica koja je još ostala i može igrati prabaku ili nešto slično”, rekla je.

Nakon što ju je Meloni pitao što je pokreće i održava entuzijazam za rad u tim godinama, otkrila je da svaki dan započinje zahvalnošću. “Trudim se da prve riječi koje izgovorim budu ‘Hvala’”, rekla je. “Hvala što sam živa. Hvala što sam sigurna. Hvala što sam zdrava. Hvala što imam 90 i još uvijek idem dalje. Hvala za moje pse. Imam puno razloga živjeti u stanju zahvalnosti.”

U seriji “Zakon i red: Organizirani zločin” Burstyn je glumila Bernadette “Bernie” Stabler, problematičnu, bipolarnu majku lika detektiva Elliota Stablera kojeg tumači Meloni. Ulogu je prvi put igrala u desetoj sezoni serije “Zakon i red: Odjel za žrtve” u epizodi “Swing”, za koju je osvojila nagradu Emmy za najbolju gostujuću glumicu u seriji. Kasnije je postala stalna gostujuća glumica u “Law & Order: Organized Crime”, počevši od druge sezone tog spin-offa 2021. godine.

Prošlog mjeseca NBC je objavio da je otkazao seriju “Zakon i red: Organizirani zločin” nakon pet sezona. Burstyn će se sljedeći put pojaviti u nadolazećem dramskom filmu “Place To Be”, u kojem glume i Taika Waititi, Pamela Anderson, Édgar Ramírez, Lena Waithe, Murray Bartlett i Maika Monroe.