Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka
Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'
Poslušaj
Prijavi grešku
DOM IZ SNOVA

VIDEO Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač od 130 kvadrata: Cifra za koju ga je kupila danas je nezamisliva

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 18:00

Poznata influencerica i bivša glumica Sonja Kovač prije nekoliko je godina kupila prostrani dvoetažni stan u Zagrebu za iznos koji se danas, u jeku vrtoglavog rasta cijena nekretnina, čini gotovo nestvarnim

U vrijeme kada su cijene nekretnina u Hrvatskoj dosegnule vrtoglave razine, priča o kupnji stana poznate influencerice Sonje Kovač (41) zvuči kao prizor iz nekih davnih, povoljnijih vremena. Naime, Sonja je početkom 2021. godine, nakon dvogodišnjeg planiranja s partnerom Goranom Mandićem, postala vlasnica prostranog dvoetažnog stana u elitnoj podsljemenskoj zoni Zagreba. Za impresivnih 130 kvadrata izdvojila je oko 190.000 eura (navedena je mogućnost pregovora), cifru koja je i u to vrijeme bila značajna, no danas se za takvu kvadraturu i lokaciju čini gotovo nezamislivom. Zanimljivo je da je potraga za idealnim domom bila javna, s obzirom na to da je Sonja stan pronašla pred kamerama u popularnoj emisiji o uređenju interijera koju vodi Mirjana Mikulec.

Njezin dom na Remetama, ukupne površine 128 četvornih metara od čega 97 otpada na stambeni dio, ispunio je sve želje koje je par imao. Stan odiše elegancijom i uređen je u nježnim i neutralnim tonovima, a sastoji se od tri spavaće sobe, dvije kupaonice te velikog dnevnog boravka otvorenog koncepta koji je spojen s kuhinjom i blagovaonicom te izlazi na prostranu terasu. Osim glavne terase, stan ima i dvorište te dodatnu terasu, što je bio jedan od ključnih uvjeta pri kupnji. Uz standardne prostorije, Sonja je dio prostora prenamijenila u radnu sobu te posebnu "beauty sobu", prostor za šminkanje i odlaganje garderobe koji je izazvao najviše pažnje njezinih pratitelja.

Kao javna osoba koja velik dio svog života dijeli na društvenim mrežama, Sonja nije skrivala ni detalje o financiranju svoje investicije. Na pitanje je li stan kupljen u gotovini, otvoreno je odgovorila i otklonila sve sumnje. - Ljudi dragi, na kredit, naravno, kao i svaki prosječni Hrvat. Ili osoba na ovom svijetu. Nema druge, jednostavno, tako je najlakše. Trebali smo veći prostor jer oboje radimo od kuće. I bilo je vrijeme za vlastitu nekretninu. O tome smo dugo sanjali, a sad je napokon došao taj trenutak da smo si to mogli financijski priuštiti i presretni smo - poručila je tada.

Sonja Kovač otvorila je vrata svog stana od 130 kvadrata i pokazala kako ga je uredila
1/11

Cijeli proces, od kupnje do opremanja, influencerica je detaljno dokumentirala i dijelila sa svojim pratiteljima, koji su s oduševljenjem pratili transformaciju prostora. Reakcije su bile većinom pozitivne, a komentari poput: - "Prekrasno, elegantno i profinjeno", "Napravili ste super stan" - preplavili su njezine objave. Danas je ovaj elegantni stan postao topla obiteljska oaza. U njemu Sonja i Goran žive sa svojom kćerkicom Bellom May, a prostrano dvorište i terase koje su im bile visoko na listi prioriteta sada su idealno mjesto za obiteljska druženja i igru. 

Ključne riječi
showbiz cijena Zagreb luksuz stan glumica influencerica Sonja Kovač

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZE
Zemunac9
18:43 12.11.2025.

Pitat ćemo je koliko će vrijediti 2027godine

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

laura gnjatović

Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: 'O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'

''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me jeste li uhvatili kojim sportom se naša predstavnica bavi?'' glasilo je pitanje, koje je oduševilo sve prisutne, a posebno one koji poznaju Lauru. ''Dakle, bila sam na kvizu... i onda – bam! Laura je iskočila na ekranu kao pitanje. Laura Gnjatović, sada si službeno dio kvizova'', objasnila je njezina pratiteljica

Učitaj još

Kupnja