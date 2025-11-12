VIDEO Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač od 130 kvadrata: Cifra za koju ga je kupila danas je nezamisliva

U vrijeme kada su cijene nekretnina u Hrvatskoj dosegnule vrtoglave razine, priča o kupnji stana poznate influencerice Sonje Kovač (41) zvuči kao prizor iz nekih davnih, povoljnijih vremena. Naime, Sonja je početkom 2021. godine, nakon dvogodišnjeg planiranja s partnerom Goranom Mandićem, postala vlasnica prostranog dvoetažnog stana u elitnoj podsljemenskoj zoni Zagreba. Za impresivnih 130 kvadrata izdvojila je oko 190.000 eura (navedena je mogućnost pregovora), cifru koja je i u to vrijeme bila značajna, no danas se za takvu kvadraturu i lokaciju čini gotovo nezamislivom. Zanimljivo je da je potraga za idealnim domom bila javna, s obzirom na to da je Sonja stan pronašla pred kamerama u popularnoj emisiji o uređenju interijera koju vodi Mirjana Mikulec.

Njezin dom na Remetama, ukupne površine 128 četvornih metara od čega 97 otpada na stambeni dio, ispunio je sve želje koje je par imao. Stan odiše elegancijom i uređen je u nježnim i neutralnim tonovima, a sastoji se od tri spavaće sobe, dvije kupaonice te velikog dnevnog boravka otvorenog koncepta koji je spojen s kuhinjom i blagovaonicom te izlazi na prostranu terasu. Osim glavne terase, stan ima i dvorište te dodatnu terasu, što je bio jedan od ključnih uvjeta pri kupnji. Uz standardne prostorije, Sonja je dio prostora prenamijenila u radnu sobu te posebnu "beauty sobu", prostor za šminkanje i odlaganje garderobe koji je izazvao najviše pažnje njezinih pratitelja.

Kao javna osoba koja velik dio svog života dijeli na društvenim mrežama, Sonja nije skrivala ni detalje o financiranju svoje investicije. Na pitanje je li stan kupljen u gotovini, otvoreno je odgovorila i otklonila sve sumnje. - Ljudi dragi, na kredit, naravno, kao i svaki prosječni Hrvat. Ili osoba na ovom svijetu. Nema druge, jednostavno, tako je najlakše. Trebali smo veći prostor jer oboje radimo od kuće. I bilo je vrijeme za vlastitu nekretninu. O tome smo dugo sanjali, a sad je napokon došao taj trenutak da smo si to mogli financijski priuštiti i presretni smo - poručila je tada.

Sonja Kovač otvorila je vrata svog stana od 130 kvadrata i pokazala kako ga je uredila

Cijeli proces, od kupnje do opremanja, influencerica je detaljno dokumentirala i dijelila sa svojim pratiteljima, koji su s oduševljenjem pratili transformaciju prostora. Reakcije su bile većinom pozitivne, a komentari poput: - "Prekrasno, elegantno i profinjeno", "Napravili ste super stan" - preplavili su njezine objave. Danas je ovaj elegantni stan postao topla obiteljska oaza. U njemu Sonja i Goran žive sa svojom kćerkicom Bellom May, a prostrano dvorište i terase koje su im bile visoko na listi prioriteta sada su idealno mjesto za obiteljska druženja i igru.