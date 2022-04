Thomas Markle podržao Trumpa i oštro opleo po Harryju: 'On nije muškarac, mlakonja je i idiot'

Otac vojvotkinje Meghan Markle (40), Thomas Markle (77) oglasio se nakon intervjua bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (75).U razgovoru s Piersom Morganom osvrnuo se na ponašanje odbjeglog kraljevskog para, a pozvao je kraljicu Elizabetu II. (96) da im što prije oduzme titule i zabrani ulazak u Veliku Britaniju.

- Sramotno je koliko on ne poštuje vlastitu domovinu. Kraljica bi mu trebala zabraniti i posjete Velikoj Britaniji, treba mu jednostavno reći: 'Iskreno, nemoj niti dolaziti' – rekao je Trump.

- Harry je bičevan - znate li taj izraz, bičevan? Neću koristiti puni izraz... Nisam obožavatelj Meghan Markle i mislim da ona jadnoga Harryja vuče za nos. Kao što znate, dobro sam predvidio gotovo sve. Završit će loše. I pitam se hoće li se Harry spustiti na koljena i reći 'molim'. Mislim da su Harryja vodili krivim putem - rekao je Donald, a dan nakon intervjua oglasio se i Thomas Markle koji je rekao da je princ Harry idiot te kako ga supruga vuče za nos.

Thomas se već godinama otvoreno svađa s Meghan. Nedavno je potvrdio kako će doći na proslavu 70 godina vladavine kraljice Elizabete u Veliku Britaniju kako bi se pomirio s Meghan i napokon upoznao unuke. Podsjetimo, Markle nije bio na kraljevskom vjenčanju 2018. godine, a sada mu je želja popraviti odnos s njima.

- Jedva čekam upoznati kraljicu Elizabetu II., jer joj želim pokazati da ju poštujem. Htio bih upoznati i princa Charlesa i zahvaliti mu što je otpratio moju kćer do oltara te popričati s njim jer mislim da imamo puno toga zajedničkog. Obojicu su naime otpisala njihova djeca- rekao je Thomas te kritizirao Meghan jer nije dovela djecu tijekom nedavnog posjeta kraljici.

- Mislim da ona ima pravo upoznati svoje praunuke. I zato ako se sada pojave, nadam se da će ih dovesti u London- dodao je Markle, a potom se obrušio i na princa Harryja.

- Ponaša se kao dijete. Hoda uokolo za mojom kćerkom kao mali dječak. On nije muškarac. Kažu da je bio u vojsci, ali ja u to ne vjerujem, jer on je oduvijek bio mlakonja i takav će i ostati. Njegov brat William je pravi muškarac kao i njegov otac Charles, ali Harry nikad neće odrasti. On je idiot- zaključio je Thomas te poručio kako se slaže se Donaldom Trumpom.

