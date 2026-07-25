Legendarni glumac otkrio šokantnu istinu: Kći i on borili su se s rakom 4. stadija u isto vrijeme

William Shatner, ikona znanstvene fantastike zauvijek upisana u popularnu kulturu kao kapetan James T. Kirk iz “Zvjezdanih staza”, u 95. godini života otkrio je jednu od najtežih bitaka koje je vodio daleko od filmskih setova. U razdoblju od svega godinu dana, on i njegova kći Melanie suočili su se s dijagnozama koje su im iz temelja promijenile živote. Dok se Melanie borila s metastatskim rakom dojke, Shatneru je dijagnosticiran maligni melanom u četvrtom stadiju, koji se već proširio na pluća i mozak. Njihova priča nije samo svjedočanstvo o strahu i neizvjesnosti, već i o snazi obiteljskih veza i čudima suvremene medicine koja su im, kako sam Shatner kaže, spasila živote. "Kroz magiju medicine, oboje smo sada bez raka", izjavio je glumac za People, naglašavajući kako je ovo iskustvo izoštrilo njihovu pažnju jednih prema drugima i prema preostalim godinama života.

Sve je počelo u ljeto 2022. godine, kada je njegova kći Melanie, tada 60-godišnjakinja, otkrila kvržicu na dojci. Uskoro je uslijedila dijagnoza: HER2-pozitivan rak dojke u četvrtom stadiju, koji se proširio na limfne čvorove u prsima. Uslijedilo je iscrpljujuće liječenje koje je uključivalo kemoterapiju, ciljanu terapiju, dvostruku mastektomiju i čak 30 tretmana zračenjem. Melanie se prisjetila trenutka potpunog očaja usred liječenja, kada je u panici nazvala oca, uvjerena da umire. "Nazvala sam te i rekla: 'Mislim da umirem'", ispričala je. Shatnerova reakcija bila je trenutna. Bez oklijevanja je usred noći sjeo u automobil i došao do nje. "Dao mi je 'tatin medvjeđi zagrljaj' i rekao: 'Ovo će biti samo treptaj u tvom životu. Proći ćeš kroz ovo i bit će to samo sjećanje'", prisjetila se Melanie, čija je borba trajala dugih 18 mjeseci.

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Dok je njegova kći prolazila kroz najteže trenutke, Shatner se suočio s vlastitom smrtnom opasnošću. U lipnju 2023., otprilike godinu dana nakon Melanijine dijagnoze, primijetio je kvržicu na obrazu. Iako ju je isprva zanemario misleći da je riječ o začepljenoj žlijezdi slinovnici, na nagovor prijatelja kirurga otišao je na pregled. Dijagnoza je bila poražavajuća: maligni melanom u četvrtom stadiju, koji je već metastazirao. "Otišao sam onkologu i operirali su me gotovo odmah", rekao je Shatner, čiji su mu liječnici otvoreno rekli: "Imate rak. Da ste došli kasnije, bili biste mrtvi." Podvrgnut je operaciji uklanjanja tumora s lica, nakon čega je uslijedilo dvogodišnje liječenje imunoterapijom. Unatoč ozbiljnosti situacije i godinama, Shatner nije posustajao, održavajući svoj pretrpani raspored javnih nastupa i zadržavajući optimizam koji je bio ključan i za njegovu kćer. "Živo se sjećam kako sam mislila: 'Nemam snage brinuti se o sebi i istovremeno izgubiti oca'", priznala je Melanie.

Ono što je prije samo desetak godina za oboje značilo gotovo sigurnu smrtnu presudu, danas je postalo priča o preživljavanju. I Shatner i njegova kći imali su sreću živjeti u doba revolucionarnih medicinskih otkrića. Stope petogodišnjeg preživljavanja za metastatski melanom skočile su s nekadašnjih 15-20 posto na današnjih, u nekim slučajevima, i više od 50 posto, prvenstveno zahvaljujući imunoterapiji. Riječ je o liječenju koje, umjesto da izravno napada rak, osnažuje vlastiti imunosni sustav pacijenta da prepozna i uništi stanice tumora. Sličan napredak postignut je i u liječenju HER2-pozitivnog raka dojke ciljanim terapijama koje djeluju na specifične molekularne mete na stanicama raka. Upravo su ta dva moderna pristupa liječenju omogućila ocu i kćeri da pobijede izglede koji su nekad bili gotovo nepremostivi.

Ovo iskušenje nije samo testiralo njihovu fizičku izdržljivost, već je duboko promijenilo i njihov pogled na život. Shatner, koji se oduvijek zanimao za misterije svemira, priznao je da njegov najveći strah nije smrt sama po sebi, već "umiranje s pitanjem na pameti". Iskustvo borbe s rakom natjeralo ga je da još više cijeni sadašnji trenutak. "Sada više primjećuje radost u letu ptice pokraj prozora i naučio je moje sestre i mene da budemo svjesne izlaska sunca i plavog neba", rekla je Melanie. Inspirirani zajedničkim iskustvom, pokrenuli su i podcast naziva "No Time But Now", u kojem razgovaraju sa zdravstvenim stručnjacima i drugim ljudima koji su preživjeli rak, s ciljem da pomognu drugima pronaći novu perspektivu i živjeti svjesnije.

Danas, kada su oboje u remisiji i bez dokaza bolesti, William Shatner ne pokazuje namjeru usporiti. U pripremi su mu dvije nove knjige i dva albuma, a nastavlja i s javnim nastupima. Njihova priča postala je snažan podsjetnik na krhkost života, ali i na nevjerojatnu otpornost ljudskog duha. "Lako je nama u ovoj divnoj kući reći: 'Učinite svoj život smislenim'", rekao je Shatner. "Puno je teže biti siromašan i pitati se kako ćeš preživjeti. Bio sam tamo. Ali i tada je moguće izdržati i biti svjestan ljepote koja te okružuje."