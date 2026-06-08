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Naša glumica emotivnom fotografijom otkrila da je postala majka, poznat je i spol djeteta

Martina Stjepanović Meter
Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 08:36

Uz fotografiju je stavila samo emotikon bijelog srca, bez dodatnog komentara. ako Martina nije otkrivala više detalja o dolasku prinove, spol djeteta otkrila je njezina kolegica Bojana Gregorić Vejzović u komentaru ispod objave. "Čestitam! Svako dobro dječaku!", napisala je

Glumica Martina Stjepanović Meter na svom je Instagram profilu podijelila najsretniju vijest. Ona i suprug Mario Meter postali su roditelji dječaka, a emotivna objava ganula je brojne pratitelje i kolege. Marina je objavila fotografiju na kojoj novorođenče drži njezin prst. Uz fotografiju je stavila samo emotikon bijelog srca, bez dodatnog komentara. ako Martina nije otkrivala više detalja o dolasku prinove, spol djeteta otkrila je njezina kolegica Bojana Gregorić Vejzović u komentaru ispod objave. "Čestitam! Svako dobro dječaku!", napisala je.

Voditelj Dalibor Petko te glumice Sementa Rajhard, Jelena Miholjević, Petra Kurtela, Katarina Baban i Ecija Ojdanić novopečenoj su majci uputile poruke prepune srca i podrške. Glumac Amar Bukvić toplo je komentirao "Bravo mama!", dok su joj ostali pratitelji poželjeli brz oporavak, ali i svu sreću, zdravlje i ljubav za malenog dječaka. "Čestitam, nek vas zdravlje i sreća prate!", "Zdrav bio!", "Čestitam od srca", samo su neke od mnogobrojnih poruka koje svjedoče o tome koliko su ljudi sretni zbog novog poglavlja u životu omiljene glumice.

Par, koji je uplovio u bračnu luku 2022. godine, s velikim je nestrpljenjem iščekivao ovaj dan i rođenje prvog djeteta. "Izgleda da sam jedna od onih sretnica kojima je ovo zbilja sretno razdoblje. Nisam imala mučnine i ostale trudničke tegobe čak ni u početku. Super se osjećam i dobro podnosim trudnoću, ponekad mi se čini da imam i više energije nego inače. Primjećujem da sam emotivnija i sve emocije doživljavam jače nego prije, a osjećam i taj famozni "trudnički mozak" koji mi zna biti otežavajuća okolnost u svakodnevici, ali zna biti i zabavno. U takvim trenucima samo se nasmijem sama sebi i prihvatim da je i to dio ovog posebnog razdoblja. Pa ne nazivamo trudnoću bez razloga drugim stanjem", kazala nam je nedavno glumica koju gledamo u serijama "U dobru i zlu" i "Kumovi", a bila je i članica žirija ovogodišnje sezone "Tvoje lice zvuči poznato". 

FOTO Aleksandra Prijović pokazala torbicu vrijednu desetke tisuća eura, u minijaturnoj haljini istaknula figuru
Martina Stjepanović Meter
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- Kada znam da mi predstoji period dužeg snimanja ne uzimam si nove veće projekte, nego nastavljam održavati postojeće. Uspjela sam pronaći dobru ravnotežu u tome da kada više snimam budem manje prisutna u kazalištu, i obrnuto. U periodima kada ne snimam, više sam posvećena kazalištu i novim predstavama. Na taj način uspijevam održati dobar omjer jednog i drugog, bez da jedno trpi zbog drugog, rekla nam je Marina koja je zbog trudnoće i odbila neke projekte. 

- Na samom početku trudnoće odbila sam prihvatiti tri nova projekta, jer je sama spoznaja o drugom stanju uvela promjene u prioritete. U tom trenutku odlučila sam biti realna prema sebi, ali i korektna prema ljudima s kojima bi radila jer ne bi ni bilo fer prihvatiti projekte iz kojih ću brzo izaći. Trudnoća je razdoblje u kojem se prioriteti i fokus prirodno mijenjaju i bila sam apsolutno sigurna da sam donijela dobru odluku, kazala je glumica. 

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Ključne riječi
showbiz Tvoje lice zvuči poznato Martina Stjepanović Meter

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