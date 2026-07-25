Slavna glumica o teroru paparazza: 'Bila je to opasnost za sve, djeca su plaćala najvišu cijenu'

Jennifer Garner, jedna od omiljenih holivudskih glumica, poznata po toplom osmijehu i ulogama koje osvajaju srca publike, nedavno je progovorila o drugoj, mračnijoj strani svog života pod svjetlima reflektora. Gostujući u podcastu "Shut Up Evan", Garner je detaljno opisala godine agresivnog i opasnog proganjanja od strane paparazza, iskustvo koje je nazvala "potpuno apsurdnim". Priznala je da je svjesna kako se njezini problemi mogu činiti trivijalnima. "Imala sam osjećaj 'jadna mala ja, jadna moja djeca koja imaju sve na svijetu'", rekla je, no odmah dodala: "ali to je postala stvarna opasnost za sve oko nas". Situacija je, kako kaže, eskalirala do točke kada više nije bila riječ o "glupom problemu slavnih", već o javnoj sigurnosnoj prijetnji. Njezina djeca iz braka s Benom Affleckom danas su tinejdžeri, ali sjećanja na strah iz djetinjstva i dalje su duboko urezana.

Svakodnevni život pretvorio se u neprestanu borbu i bijeg. Jednostavni zadaci poput odlaska u školu ili kod liječnika postajali su scene iz akcijskih filmova. "Ako bih prošla kroz žuto svjetlo, petnaest do dvadeset automobila bi projurilo kroz crveno iza mene. Vozili bi po travnjacima ljudi, čak i uzbrdo. To je postao potpuni cirkus", prisjetila se glumica. Intenzitet opsade bio je toliki da privatnosti nije bilo ni na vidiku. "Nisam imala nijedan dan bez njih", izjavila je. "A ako bih uspjela, ako bih se sakrila na dnu kamioneta čovjeka za održavanje bazena kako bih stigla do parka, neka dadilja bi me vidjela i pozvala broj, nakon čega bi se fotografi opet stvorili." Jedna od najbolnijih uspomena vezana je za pokušaj njezine kćeri da igra nogomet. Zbog rojeva fotografa koji su se sjatili na utakmice, udruga roditelja zamolila ju je da njezina kći prestane dolaziti. "Stvorio se takav zoološki vrt za ostale obitelji da su nas jednostavno zamolili da odustanemo", ispričala je.

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Najviše je, kaže, patila zbog utjecaja koji je takav život imao na njezinu djecu, Violet, Seraphinu i Samuela. Opisala je mučne situacije u kojima je s bolesnim djetetom u naručju pokušavala ući u pedijatrijsku ordinaciju, no put bi joj bio blokiran zidom fotografa. "Nešto nije u redu s tim. A djeca plaćaju cijenu", rekla je, dodajući kako su njezinu djecu fotografi, u gladi za ekskluzivnom snimkom, znali srušiti dok su izlazila iz vrtića. Godinama nisu mogli otići na plažu jer bi ih "jednostavno otjerali". Tek tijekom pandemije, skriveni iza zaštitnih maski, uspjeli su prvi put kao obitelj doživjeti taj običan trenutak. Strah je postao dio njihove svakodnevice, a Garner se prisjetila kako je njezina tada petogodišnja kći Violet, inače iznimno rječita, održala potresan govor policajcima koji su došli u njihov dom. "Stala je na stolicu u svojoj maloj baršunastoj haljinici i rekla: 'Nismo ovo tražili. Ne želimo ove kamere, one su strašne. Muškarci su strašni, plaše drugu djecu, ruše jedni druge i teško je osjećati se kao dijete dok te progone'", prepričala je Garner.

Glumica je istaknula i kako je bila ciljana na način na koji njezin tadašnji suprug i drugi muški kolege nikada nisu bili. "Živjeli smo u ulici prepunoj glumaca, puno uspješnijih i slavnijih od mene, uključujući Bena. Svi bi oni prošli bez problema, a onda bih ja krenula u školu i pratilo bi me petnaest automobila. Pratili su mene jer sam imala djecu. Nisu pratili Bena, nisu pratili Matta Damona", objasnila je. Uz to, morala je djecu štititi i od naslova u tabloidima, pogotovo tijekom razvoda. "Kada su bili manji, a vani su se pojavljivale šokantne stvari, moj zahtjev njima uvijek je bio: 'Dopustite da vas tata i ja provedemo kroz sve to'. Rekla bih im: 'Ako vidite sliku na naslovnici časopisa, pogledat ću je s vama i zajedno ćemo proći kroz sve strašne osjećaje koji se pojave'", otkrila je.

Ta iskustva natjerala su je da se pridruži kolegici Halle Berry u borbi za promjenu zakona. Dvije glumice su 2013. godine svjedočile pred Odborom za javnu sigurnost kalifornijske skupštine, zalažući se za zakon koji bi zaštitio djecu slavnih osoba od agresivnih fotografa. Naglasak nije bio na ograničavanju slobode govora, već na definiranju takvog ponašanja kao uznemiravanja, pogotovo kada fotografi "čekaju u zasjedi". Garner je u svom svjedočenju istaknula kako se ne radi samo o narušavanju privatnosti, već i o stvarnoj prijetnji. "Postoje nasilni, psihički bolesni uhode koji se sada mogu približiti mojoj djeci tako da se jednostavno uklope u masu fotografa", izjavila je tada, otkrivši zastrašujući podatak da je čovjek koji joj je prijetio da će "izrezati bebe iz njezine utrobe" uhićen dok je čekao ispred vrtića njezine kćeri, stojeći upravo među paparazzima. Zahvaljujući njihovom angažmanu, zakon je prošao i donio veliku promjenu.

Iako je zakon donio značajno olakšanje, život obitelji Garner nikada se nije u potpunosti vratio u normalu. Glumica je otkrila da je i danas svakodnevno prate dva fotografa koji su joj "dodijeljeni" već više od dvadeset pet godina. S jednim od njih, kaže, razvila je "vrlo zanimljiv odnos" obilježen neobičnim uzajamnim poštovanjem. "Imali smo neke zaista stvarne životne trenutke zajedno. Jednom me pratio netko za koga sam, iz nekog razloga, mislila da će me povrijediti. Potrčala sam prema fotografu jer sam njega poznavala i vjerovala mu, znala sam da ćemo nas dvoje biti u redu", ispričala je. Ovu složenu dinamiku opisala je kao neku vrstu "Stockholmskog sindroma". No, istovremeno je priznala da je istog tog čovjeka bezbroj puta prijavila policiji. "Zvala sam policiju milijun puta i molila: 'Možete li mi, molim vas, osigurati samo jednu šetnju oko bloka s mojom djecom i psom?'", zaključila je Garner.

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*dijelom uz AI