Tereza Kesovija predstavila prvi spot koji je snimila nakon stanke od pet godina

Glazbena diva Tereza Kesovija predstavila je dugoočekivani spot za pjesmu 'Ima te' koji je snimila ovo ljeto. Na promociji održanoj u zagrebačkom restoranu 'Okrugljak', pojavila su se i neka poznata lica.

Podržati ju je između ostalih došla i kolegica Gabi Novak. U odličnoj atmosferi mnogi su uživali u glazbi, ali i 'malom filmu' koji je Tereza snimila.

Naime, poznato je da njezine skladbe uvijek nađu put do publike bez obzira na to imaju li video ili ne, no kada Dubrovkinja odluči snimati – onda se spot pretvori u mali film.

Tako je bilo i kada je Katja Restović preuzela režiranje glazbenog uratka za skladbu “Ima te” autora Aljoše Šerića i aranžera Gorana Kovačića, koja je nedavno izašla pod etiketom Dallas Recordsa. Snimalo se na atraktivnim lokacijama u Istri, a jedna od naših najvećih pjevačica dokazala je da i dalje ima jako puno energije i da svaki izazov koji ekipa pred nju postavi, može odraditi bez problema.

Uživo s promocije novog singla i spota Tereze Kesovije "Ima te" Posted by Večernji list on Monday, September 21, 2020

Inače, svi koji su ikada radili s Terezom znaju da je riječ o velikoj profesionalki, no stajati po najgorem suncu na rubu Limskog kanala ili tri sata sjediti u vrelom kabrioletu kako bi se snimili kadrovi vožnje, nikome od ekipe nije bilo jednostavno. Vrelo istarsko sunce peklo ih je od ranog jutra, no to ni na koji način nije utjecalo na dinamiku ili plan rada.

Nove nastupe zasad ne planira jer poštuje upute i mjere koje su izdali epidemiolozi, smatra kako bismo se morali brinuti za zdravlje. Ona je ionako navikla samo na ogromne dvorane pa će pričekati bolja vremena.